Як вигідно вкласти $100, $500 чи $1000: поради від топових експертів на INVESTFEST 2025 — Finance.ua

Як вигідно вкласти $100, $500 чи $1000: поради від топових експертів на INVESTFEST 2025

104
Не знаєте, куди найкраще інвестувати заощаджені кошти — у валюту, цінні папери, землю, криптовалюту чи, можливо, нерухомість? 21 серпня у вас з’явиться шанс отримати перевірені відповіді та готові стратегії.
INVESTFEST 2025 — це велика безкоштовна онлайн-подія, яку до Дня Незалежності організовують фінансовий портал Мінфін та сайт Finance.ua за підтримки генерального партнера ICU. Мета заходу — надати кожному українцю доступ до практичних знань з інвестування та допомогти зробити перший крок до фінансової стабільності.
ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також здійснює венчурні та фінтех-інвестиції. Уже понад 15 років ICU залишається лідером з управління активами в Україні та є найбільшим брокером на українському ринку державних облігацій.
У програмі — реальні інструменти та поради про те:
  • як ухвалювати грамотні фінансові рішення в умовах невизначеності;
  • які інвестиційні напрямки зараз мають найбільший потенціал;
  • як почати вкладати від $10 до $1000 без зайвих ризиків.
  • як убезпечити заощадження та уникати дорогих помилок.
Серед спікерів конференції:
  • Владислав Свистунов (ICU) — вхід у інвестиції та стратегія виходу.
  • Роман Кошовський (FIREkit, GOALS on FIRE) — як зберегти капітал, коли фінансова свобода вже близько.
  • Василь Матій (Smart Family Office, Toloka. vc) — помилки інвесторів, що коштують дорого.
  • Юлія Бабенко (iPlan.ua) — навчання підлітків інвестиційній грамотності.
  • Павло Бойко (Gonzo Invest) — аналітика ринку українських облігацій та інвестиційні можливості.
  • Володимир Копоть (Monitor.Estate) — чи може українська нерухомість стати стабільним джерелом доходу.
  • Олександр Чорний (Zeminvest, Dobrozem) — перспективи ринку землі в Україні.
  • Микита Гуппал — ETF як інструмент для початківців.
  • Олена Набатова — ефективні стратегії для криптовалютного інвестування.
Дмитро Карпіловський, Юлія Баткалова, Олесь Вареник, Сергій Сорокунський — панельна дискусія про напрямки інвестування, які ще не на піку популярності.
Ця подія створена для тих, хто хоче розібратися в інвестиціях самостійно — від підприємців і фахівців IT до держслужбовців та ветеранів.
📅 Дата: 21 серпня 2025
💻 Де: онлайн
🎟 Участь: безкоштовна, за попередньою реєстрацією
Забронюйте своє місце вже сьогодні.
За матеріалами:
Finance.ua
