Як вигідно вкласти $100, $500 чи $1000: поради від топових експертів на INVESTFEST 2025 — Finance.ua

Не знаєте, куди найкраще інвестувати заощаджені кошти — у валюту, цінні папери, землю, криптовалюту чи, можливо, нерухомість? 21 серпня у вас з’явиться шанс отримати перевірені відповіді та готові стратегії.

INVESTFEST 2025 — це велика безкоштовна онлайн-подія, яку до Дня Незалежності організовують фінансовий портал Мінфін та сайт Finance.ua за підтримки генерального партнера ICU. Мета заходу — надати кожному українцю доступ до практичних знань з інвестування та допомогти зробити перший крок до фінансової стабільності.

ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також здійснює венчурні та фінтех-інвестиції. Уже понад 15 років ICU залишається лідером з управління активами в Україні та є найбільшим брокером на українському ринку державних облігацій.

У програмі — реальні інструменти та поради про те:

як ухвалювати грамотні фінансові рішення в умовах невизначеності;

які інвестиційні напрямки зараз мають найбільший потенціал;

як почати вкладати від $10 до $1000 без зайвих ризиків.

як убезпечити заощадження та уникати дорогих помилок.

Серед спікерів конференції:

Владислав Свистунов (ICU) — вхід у інвестиції та стратегія виходу.

Роман Кошовський (FIREkit, GOALS on FIRE) — як зберегти капітал, коли фінансова свобода вже близько.

Василь Матій (Smart Family Office, Toloka. vc) — помилки інвесторів, що коштують дорого.

Юлія Бабенко (iPlan.ua) — навчання підлітків інвестиційній грамотності.

Павло Бойко (Gonzo Invest) — аналітика ринку українських облігацій та інвестиційні можливості.

Володимир Копоть (Monitor.Estate) — чи може українська нерухомість стати стабільним джерелом доходу.

Олександр Чорний (Zeminvest, Dobrozem) — перспективи ринку землі в Україні.

Микита Гуппал — ETF як інструмент для початківців.

Олена Набатова — ефективні стратегії для криптовалютного інвестування.

Дмитро Карпіловський, Юлія Баткалова, Олесь Вареник, Сергій Сорокунський — панельна дискусія про напрямки інвестування, які ще не на піку популярності.

Ця подія створена для тих, хто хоче розібратися в інвестиціях самостійно — від підприємців і фахівців IT до держслужбовців та ветеранів.

📅 Дата: 21 серпня 2025

💻 Де: онлайн

🎟 Участь: безкоштовна, за попередньою реєстрацією

