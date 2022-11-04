Як вибрати утеплювач для дому — Finance.ua

Як вибрати утеплювач для дому Вчора 08:01 — Енергетика

Очікується, що цієї зими температура всередині житла не перевищуватиме 16-18 градусів тепла. Але українці вистоять, адже вже шукають шляхи не замерзнути.

Один із способів пережити зиму з комфортом — утеплити зовнішні поверхні квартир та приватних будинків. Давайте розглянемо, як і чим удосконалювати власне житло, бо через стіни та вікна втрачається до 50% тепла.

Для проведення робіт з теплоізоляції житла найкраща погода — 5-25 градусів тепла, стабільно суха, без опадів.

В середньому для утеплення квартири площею 30-40 кв.м потрібно 3-5 днів, а для приватного будинку 150-250 кв.м — 2-3 тижні.

Для квартир в багатоповерхових будинках найчастіше використовують такі утеплювачі:

Мінеральна вата (скловата та базальтова);

Пінопласт, пінополіуретан, пінополістірол та інші спінені полімери;

Ековата;

Піноскло;

Бетонні суміші.

Немає універсального матеріалу, який підходить одночасно для утеплення будинків з цегли, керамічного блоку, піноблоку (газоблоку), бетону або для каркасного дерев’яного житла. Якщо утеплювач підібраний відповідно до характеристик стін вашого житла, то волога збиратиметься ближче до зовнішнього краю стіни, швидко відводитиметься, зменшуючи тепловтрати та вірогідність появи сирості та грибка в житлі.

Вибираючи утеплювач, звертайте увагу на такі параметри:

Паропроникність (вміння матеріалу «дихати», тобто здатність пропускати чи затримувати вологу). Паропроникність усіх матеріалів, використаних при обробці та утепленні фасадів має збільшуватись від внутрішнього шару до зовнішнього;

Теплопровідність (здатність передавати теплоту іншим поверхням, які мають різні температури). Чим нижчий цей показник, тим менше тепла віддає поверхня і менша потреба в обігрівачах та додаткових утеплювачах;

Водопоглинання (показує, скільки вологи може абсорбувати матеріал). Утеплювач має швидко висихати і не міняти свої властивості;

Екологічність. Волокнисті утеплювачі (наприклад, базальтова чи мінеральна вата) під час нагрівання виділяють шкідливі речовини. Щоб вони не потрапили в будинок, їх треба ретельно герметизувати;

Горючість (показує, наскільки матеріал протистоїть впливу вогню). Чим нижче показник горючості, тим довше матеріал не займається. Вибирайте утеплювач з найнижчим показником горючості Г1 чи НГ;

Щільність (показує, скільки тепла і як швидко це тепло може пройти через матеріал). З часом показник міняється, втрачає ефективність, тому краще брати більш щільний утеплювач.

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