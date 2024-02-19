Як ви можете автоматизувати процеси для свого бізнесу: успішний кейс Creatio та банку — Finance.ua

БІЗНЕС
Як ви можете автоматизувати процеси для свого бізнесу: успішний кейс Creatio та банку
Розвиток CRM-систем не стоїть на місці й також йде в ногу з часом. Це полегшує чимало процесів, які до того вимагали людського ресурсу та чималої кількості коштів.
Про те, як автоматизувати системи бізнесу, зокрема банківському, і як це допоможе розвиватися — розповів Дмитро Миленко, Sales Director компанії Creatio, під час конференції FinYear, що відбулася 16 лютого у Києві.
FinYear — це визначна подія для фахівців у сфері фінансових технологій, банкінгу та небанківських фінансових компаній. Вона об'єднала ключових експертів, які спрямовані на прогрес та інновації в українській фінансовій сфері.
У 90-х роках з’явилися перші прототипи CRM-систем — монолітні десктопні рішення, які полегшили роботу і принесли певний результат, але на сьогодні вже не є актуальними.
Наступним кроком у розвитку цих технологій стали хмарні рішення, які захопили ринок у 2000-х роках і дозволили працювати віддалено. Це досить популярні технології на сьогодні, але світ не стоїть на місці і переходить до нової ери — компонованої non-code архітектури.
«Бізнесу потрібне більш гнучке рішення, яке можна оперативніше впроваджувати й оперативніше вносити зміни. Ми пропонуємо non-code інструмент для того, щоб впроваджувати систему вже компонованими готовими блоками без написання коду», — заявив Миленко.
Чому це важливо і для чого потрібно
У світі зростає дефіцит ресурсів розробників і при цьому наявний величезний попит від бізнесу на розробку і створення бізнес-аплікацій.
Загалом у світі нараховується 25 млн розробників, а запит на нові додатки становить близько 500 млн на найближчі кілька років.
Конкуренція за технічних фахівців стає надзвичайно жорсткою, тому через обмежені ресурси потреба в автоматизації зростає.
Компанія Creatio створила єдину платформу для автоматизації процесів та CRM з високим рівнем свободи.
Як це допоможе банкам у їхніх основних напрямках?
У галузі маркетингу:
- сегментація;
- управління кампаніями;
- заохочення та програми лояльності;
- управління заходами.
Продажі:
- управління лідами;
- управління продажами
- сross/up продажі;
- управління агентами.
Фронт-офіс:
- портрет клієнта 360;
- онбординг клієнтів;
- відкриття рахунків;
- операції з картками.
Кредитування:
- управління кредитними заявками;
- оформлення кредитів;
- обслуговування кредитів;
- стягнення заборгованостей.
Цифрові процеси non-code рішення, які допоможуть банкам:
- миттєва ідентифікація, комунікації у вибраному каналі;
- персоналізація консультацій і рекомендації продуктів;
- досконалий клієнтський досвід, автоперевірки та непомітний документообіг;
- проактивність, персоналізація та інструменти самообслуговування.
За словами представника Creatio Дмитра Миленка, компанія вже має успішний кейс співпраці з одним із банків, що працює на українському ринку — OTP Bank.
Ось які цифрові рішення були прийняті для підвищення ефективності OTP Bank:
- Дистанційне обслуговування клієнтів.
- Автоматизація внутрішніх процесів.
- Наскрізна обробка (straight-through processing, STP) — процес безперервної, повністю автоматизованої обробки інформації від клієнта до звітності.
- Роботизація внутрішніх процесів.
- Диджиталізація процесів.
«Стратегічну вигоду від використання платформи Creatio можна розділити на три таких великих блоки. Клієнтський досвід — він покращився шляхом того, що вся інформація стала зібрана в одному місці, менше часу витрачається на повторне опитування та збір інформації. Операційна відмінність — дуже багато ручної роботи зараз автоматизувалась і, таким чином, зменшився час на обслуговування. Час виходу на ринок — коли сам клієнт має можливість налаштувати той процес, який йому потрібен, і запустити нову функціональність, не очікуючи на інтегратора чи погодження бюджету, то все відбувається набагато оперативніше», — розповів Миленко.
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