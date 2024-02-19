Як ви можете автоматизувати процеси для свого бізнесу: успішний кейс Creatio та банку — Finance.ua

БІЗНЕС Як ви можете автоматизувати процеси для свого бізнесу: успішний кейс Creatio та банку Сьогодні 15:20 — Фінтех і Картки

Як ви можете автоматизувати процеси для свого бізнесу: успішний кейс Creatio та банку

Розвиток CRM-систем не стоїть на місці й також йде в ногу з часом. Це полегшує чимало процесів, які до того вимагали людського ресурсу та чималої кількості коштів.

Про те, як автоматизувати системи бізнесу, зокрема банківському, і як це допоможе розвиватися — розповів Дмитро Миленко, Sales Director компанії Creatio, під час конференції FinYear , що відбулася 16 лютого у Києві.

FinYear — це визначна подія для фахівців у сфері фінансових технологій, банкінгу та небанківських фінансових компаній. Вона об'єднала ключових експертів, які спрямовані на прогрес та інновації в українській фінансовій сфері.

У 90-х роках з’явилися перші прототипи CRM-систем — монолітні десктопні рішення, які полегшили роботу і принесли певний результат, але на сьогодні вже не є актуальними.

Наступним кроком у розвитку цих технологій стали хмарні рішення, які захопили ринок у 2000-х роках і дозволили працювати віддалено. Це досить популярні технології на сьогодні, але світ не стоїть на місці і переходить до нової ери — компонованої non-code архітектури.

«Бізнесу потрібне більш гнучке рішення, яке можна оперативніше впроваджувати й оперативніше вносити зміни. Ми пропонуємо non-code інструмент для того, щоб впроваджувати систему вже компонованими готовими блоками без написання коду», — заявив Миленко.

Чому це важливо і для чого потрібно

У світі зростає дефіцит ресурсів розробників і при цьому наявний величезний попит від бізнесу на розробку і створення бізнес-аплікацій.

Загалом у світі нараховується 25 млн розробників, а запит на нові додатки становить близько 500 млн на найближчі кілька років.

Конкуренція за технічних фахівців стає надзвичайно жорсткою, тому через обмежені ресурси потреба в автоматизації зростає.

Компанія Creatio створила єдину платформу для автоматизації процесів та CRM з високим рівнем свободи.

Як це допоможе банкам у їхніх основних напрямках?

У галузі маркетингу:

сегментація;

управління кампаніями;

заохочення та програми лояльності;

управління заходами.

Продажі:

управління лідами;

управління продажами

сross/up продажі;

управління агентами.

Фронт-офіс:

портрет клієнта 360;

онбординг клієнтів;

відкриття рахунків;

операції з картками.

Кредитування:

управління кредитними заявками;

оформлення кредитів;

обслуговування кредитів;

стягнення заборгованостей.

Цифрові процеси non-code рішення, які допоможуть банкам:

миттєва ідентифікація, комунікації у вибраному каналі;

персоналізація консультацій і рекомендації продуктів;

досконалий клієнтський досвід, автоперевірки та непомітний документообіг;

проактивність, персоналізація та інструменти самообслуговування.

За словами представника Creatio Дмитра Миленка, компанія вже має успішний кейс співпраці з одним із банків, що працює на українському ринку — OTP Bank.

Ось які цифрові рішення були прийняті для підвищення ефективності OTP Bank:

Дистанційне обслуговування клієнтів. Автоматизація внутрішніх процесів. Наскрізна обробка (straight-through processing, STP) — процес безперервної, повністю автоматизованої обробки інформації від клієнта до звітності. Роботизація внутрішніх процесів. Диджиталізація процесів.

«Стратегічну вигоду від використання платформи Creatio можна розділити на три таких великих блоки. Клієнтський досвід — він покращився шляхом того, що вся інформація стала зібрана в одному місці, менше часу витрачається на повторне опитування та збір інформації. Операційна відмінність — дуже багато ручної роботи зараз автоматизувалась і, таким чином, зменшився час на обслуговування. Час виходу на ринок — коли сам клієнт має можливість налаштувати той процес, який йому потрібен, і запустити нову функціональність, не очікуючи на інтегратора чи погодження бюджету, то все відбувається набагато оперативніше», — розповів Миленко.

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