Як ВПО уникнути штрафів: відповідь адвоката — Finance.ua

Як ВПО уникнути штрафів: відповідь адвоката Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Як ВПО уникнути штрафів: відповідь адвоката

Через збройне повномасштабне вторгнення, ініційоване росією, багато жителів України змушені були залишити свої будинки і переміститися в безпечніші райони. Серед цих внутрішніх переселенців також опинилися військовозобов'язані громадяни.

Адвокатка Катерина Аніщенко в ефірі національного телемарафону пояснила, як їм уникнути штрафів, пише «На пенсії».

Вона зазначила, що ВПО, які покинули свої домівки через бойові дії в Україні, зобов’язані отримати реєстрацію на тимчасовому місці проживання. Вона пояснила, що в разі відсутності реєстрації держава не тільки не дає гарантій соціальної підтримки, а й може покарати порушників фінансово.

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Військовозобов'язані ВПО, прибувши на нове місце, зобов’язані зареєструватися у місцевому ТЦКСП. Це обумовлюють мобілізаційні правила.

«Щоб не порушувати процедуру, після переїзду спочатку військовозобов'язаним особам потрібно піти до ТЦКСП, а потім звертатися до центру соціального захисту по матеріальну допомогу», — наголосила юристка.

В іншому разі у представників ТЦКСП можуть виникнути питання до військовозобов'язаних ВПО. За несвоєчасну постановку на військовий облік передбачено адміністративний штраф у розмірі від 600 до 5100 гривень залежно від рішення військкома. Тому без взяття на облік у ТЦК отримати довідку ВПО у ЦНАП не вдасться.

Довідка Finance.ua:

з 1 листопада змінилися правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги;

так, для оформлення виплат ВПО від сьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Відповідна допомога призначається на кожного члена сім'ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Як зазначають у Мінреінтеграції, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.



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