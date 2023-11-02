Як ВПО уникнути штрафів: відповідь адвоката — Finance.ua
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Як ВПО уникнути штрафів: відповідь адвоката

Особисті фінанси
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Як ВПО уникнути штрафів: відповідь адвоката
Як ВПО уникнути штрафів: відповідь адвоката
Через збройне повномасштабне вторгнення, ініційоване росією, багато жителів України змушені були залишити свої будинки і переміститися в безпечніші райони. Серед цих внутрішніх переселенців також опинилися військовозобов'язані громадяни.
Адвокатка Катерина Аніщенко в ефірі національного телемарафону пояснила, як їм уникнути штрафів, пише «На пенсії».
Вона зазначила, що ВПО, які покинули свої домівки через бойові дії в Україні, зобов’язані отримати реєстрацію на тимчасовому місці проживання. Вона пояснила, що в разі відсутності реєстрації держава не тільки не дає гарантій соціальної підтримки, а й може покарати порушників фінансово.
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Військовозобов'язані ВПО, прибувши на нове місце, зобов’язані зареєструватися у місцевому ТЦКСП. Це обумовлюють мобілізаційні правила.
«Щоб не порушувати процедуру, після переїзду спочатку військовозобов'язаним особам потрібно піти до ТЦКСП, а потім звертатися до центру соціального захисту по матеріальну допомогу», — наголосила юристка.
В іншому разі у представників ТЦКСП можуть виникнути питання до військовозобов'язаних ВПО. За несвоєчасну постановку на військовий облік передбачено адміністративний штраф у розмірі від 600 до 5100 гривень залежно від рішення військкома. Тому без взяття на облік у ТЦК отримати довідку ВПО у ЦНАП не вдасться.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 листопада змінилися правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги;
  • так, для оформлення виплат ВПО від сьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Відповідна допомога призначається на кожного члена сім'ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Як зазначають у Мінреінтеграції, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
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