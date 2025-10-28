Як вплинули удари вглиб на економіку рф: Президент озвучив цифри
Удари українських Сил оборони по нафтопереробних об’єктах у глибині росії суттєво вплинули на економіку агресора. Через ці атаки росія втратила понад 20% потужностей нафтопереробки та до 27% виробництва пального.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.
«Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% від нафтопереробки, десь 22−27% свого палива. І тому були черги. Там є проблема»,
сказав він.
Глава держави зазначив, що внаслідок ударів кілька російських нафтопереробних заводів було пошкоджено, через що окупанти були змушені перерозподілити обсяги палива між іншими підприємствами.
«Коли вони почали відновлювати і побачили черги машин, то перерозподілили обсяги по інших нафтопереробних заводах. Тому наше завдання абсолютно зрозуміле — продовжувати свою роботу на інші заводи, які почали збільшувати обсяг» — наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що Україна наразі застосовує далекобійну зброю власного виробництва, а також британські Storm Shadow і французькі SCALP у меншій кількості. За його словами, 90−95% влучань по цілях у глибині Росії здійснюються українськими системами.
Президент додав, що Україна продовжить виробництво далекобійної зброї, шукатиме фінансування та щодня працюватиме над ослабленням економічної бази агресора.
«Це їхні гроші на війну — від нафтопереробки. Тому ми щодо цього і працюємо», — підсумував Зеленський.
Поділитися новиною
Також за темою
Як вплинули удари вглиб на економіку рф: Президент озвучив цифри
НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП: покриття обов’язкових резервів
Умєров обіцяє, що в Україні покращать стійкість мобільного зв’язку під час відключень світла
АМКУ оштрафував 2 водоканали на понад 11 млн грн — причини
Понад 50 тисяч гривень: кому готові платити без досвіду
Угорщина хоче створити «антиукраїнський» альянс у ЄС разом із Чехією та Словаччиною