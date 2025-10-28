Як вплинули удари вглиб на економіку рф: Президент озвучив цифри Сьогодні 14:34

Удари українських Сил оборони по нафтопереробних об’єктах у глибині росії суттєво вплинули на економіку агресора. Через ці атаки росія втратила понад 20% потужностей нафтопереробки та до 27% виробництва пального.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

«Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% від нафтопереробки, десь 22−27% свого палива. І тому були черги. Там є проблема», сказав він.

Глава держави зазначив, що внаслідок ударів кілька російських нафтопереробних заводів було пошкоджено, через що окупанти були змушені перерозподілити обсяги палива між іншими підприємствами.

«Коли вони почали відновлювати і побачили черги машин, то перерозподілили обсяги по інших нафтопереробних заводах. Тому наше завдання абсолютно зрозуміле — продовжувати свою роботу на інші заводи, які почали збільшувати обсяг» — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна наразі застосовує далекобійну зброю власного виробництва, а також британські Storm Shadow і французькі SCALP у меншій кількості. За його словами, 90−95% влучань по цілях у глибині Росії здійснюються українськими системами.

Президент додав, що Україна продовжить виробництво далекобійної зброї, шукатиме фінансування та щодня працюватиме над ослабленням економічної бази агресора.

«Це їхні гроші на війну — від нафтопереробки. Тому ми щодо цього і працюємо», — підсумував Зеленський.

