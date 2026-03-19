Як впали прибутки видобутку газу в 2025 році — дослідження

Галузь видобутку природного газу в Україні у 2025 році отримала 14,26 млрд грн чистого прибутку, що майже вп’ятеро менше, аніж роком раніше (69,0 млрд грн).

Про це йдеться у блозі VKURSI Market BI, сервісу аналізу ринків на основі даних з публічних реєстрів.

Згідно з їх дослідженням, загальний дохід в галузі скоротився значно менше — на 27,1%, зі 181,4 млрд грн до 132,6 млрд грн. Він був розрахований на базі даних 119 компаній, для яких видобуток газу — основний вид діяльності.

Уу 2025 році найбільший за обсягами видобутку гравець на ринку державне АТ «Укргазвидобування» отримало 5,5 млрд грн збитку проти 52,6 млрд грн прибутку у 2024 році.

Найприбутковішою компанією галузі стала «Надра-Геоінвест» з чистим прибутком 5,39 млрд грн, яка порівну належить громадянам України — Олександру Гузенку та ексзаступнику голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександру Кацубі. Порівняно з 2024 роком прибуток зріс на 50%.

