Як впали прибутки видобутку газу в 2025 році — дослідження
Галузь видобутку природного газу в Україні у 2025 році отримала 14,26 млрд грн чистого прибутку, що майже вп’ятеро менше, аніж роком раніше (69,0 млрд грн).
Про це йдеться у блозі VKURSI Market BI, сервісу аналізу ринків на основі даних з публічних реєстрів.
Згідно з їх дослідженням, загальний дохід в галузі скоротився значно менше — на 27,1%, зі 181,4 млрд грн до 132,6 млрд грн. Він був розрахований на базі даних 119 компаній, для яких видобуток газу — основний вид діяльності.
Уу 2025 році найбільший за обсягами видобутку гравець на ринку державне АТ «Укргазвидобування» отримало 5,5 млрд грн збитку проти 52,6 млрд грн прибутку у 2024 році.
Найприбутковішою компанією галузі стала «Надра-Геоінвест» з чистим прибутком 5,39 млрд грн, яка порівну належить громадянам України — Олександру Гузенку та ексзаступнику голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександру Кацубі. Порівняно з 2024 роком прибуток зріс на 50%.
Також за темою
Як впали прибутки видобутку газу в 2025 році — дослідження
Сонячні панелі: яка потужність потрібна для дому
Німеччина створить стратегічний газовий резерв
Україна залучила майже 200 млн євро для Стратегічного Резерву енергообладнання, — Шмигаль
Війна в Ірані відправила на «пенсію» найбільший у світі газовий флот
Коли Словаччина не надаватиме аварійну допомогу в енергетиці України: що зміниться