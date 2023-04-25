Як військовому з пораненням чи інвалідністю отримати одноразову грошову допомогу — алгоритм дій — Finance.ua

Як військовому з пораненням чи інвалідністю отримати одноразову грошову допомогу — алгоритм дій Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як військовому з пораненням чи інвалідністю отримати одноразову грошову допомогу — алгоритм дій

Як бійці, котрі отримали інвалідність чи поранення внаслідок війни, можуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД)? Отримання ОГД регулює постанова КМУ № 97 від 25.12.2013 року.

Про це повідомляють юристи Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

З якого моменту військові отримують право на ОГД?

Дату зазначає медико-соціальна експертна комісія у разі встановлення інвалідності.Від чого залежить розмір ОГД, яку отримують військові? Від прожиткового мінімуму для працездатних осіб та інших факторів:

група інвалідності

від чого ви набули інвалідності: поранення чи проходження військової служби

статус військовослужбовця.

Де можна дізнатись конкретні розміри ОГД?

У Постанові КМУ № 97 від 25.12.2013 року (п.6-7).До кого звертатись, щоб отримати ОГД? До Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум. Які документи потрібно подати?

заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

завірену копію довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності.

До заяви додайте копії:

постанови відповідної ВЛК про встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання

документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;

паспорту

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Потрібна консультація щодо отримання ОГД?

Звертайтесь до юристів Українського ветеранського фонду. Залишайте заявку за посиланням, це безоплатно: https://cutt.ly/s9Asnpo

Подавати запити на допомогу можна щодня та цілодобово. Консультації надаються щодня у робочі дні з 9:00 до 18:00.

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