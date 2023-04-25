Як військовому з пораненням чи інвалідністю отримати одноразову грошову допомогу — алгоритм дій — Finance.ua

Як військовому з пораненням чи інвалідністю отримати одноразову грошову допомогу — алгоритм дій
Як бійці, котрі отримали інвалідність чи поранення внаслідок війни, можуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД)? Отримання ОГД регулює постанова КМУ № 97 від 25.12.2013 року.
Про це повідомляють юристи Українського ветеранського фонду Мінветеранів.
З якого моменту військові отримують право на ОГД?
Дату зазначає медико-соціальна експертна комісія у разі встановлення інвалідності.Від чого залежить розмір ОГД, яку отримують військові? Від прожиткового мінімуму для працездатних осіб та інших факторів:
- група інвалідності
- від чого ви набули інвалідності: поранення чи проходження військової служби
- статус військовослужбовця.
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Де можна дізнатись конкретні розміри ОГД?
У Постанові КМУ № 97 від 25.12.2013 року (п.6-7).До кого звертатись, щоб отримати ОГД? До Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум. Які документи потрібно подати?
- заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності
- завірену копію довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності.
До заяви додайте копії:
- постанови відповідної ВЛК про встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання
- документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
- паспорту
- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Потрібна консультація щодо отримання ОГД?
Звертайтесь до юристів Українського ветеранського фонду. Залишайте заявку за посиланням, це безоплатно: https://cutt.ly/s9Asnpo
Подавати запити на допомогу можна щодня та цілодобово. Консультації надаються щодня у робочі дні з 9:00 до 18:00.
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