Як війна повпливала на зарплати в IT-галузі України (інфографіка) — Finance.ua

Як війна повпливала на зарплати в IT-галузі України (інфографіка)

Вчора 12:43 — Казна та Політика

Як війна повпливала на зарплати в IT-галузі України (інфографіка)

ІТ-галузь була однією з топових галузей української економіки. У 2021 році вона принесла нашій країні 4% ВВП. В умовах війни ця галузь є частиною економічного фронту, залишаючись єдиною працюючою майже в повному обсязі експортною галуззю.

Що змінилося із повномасштабним вторгненням рф? Війна спричинила свій негативний вплив і на цю професійну сферу та її спеціалістів. Це стосується насамперед ІТ-фахівців, які працювали не в ІТ-компаніях, а в компаніях інших секторів економіки. У намаганні оптимізувати витрати, компанії зберігають лише операційні процеси, скорочуючи та припиняючи розробку та впровадження нових проектів, а іноді й відмовляючись від технічної підтримки існуючих проектів. Тож, і серед ІТ-фахівців є ті, кому скоротили зарплату, з ким припинили співпрацю на невизначений час або взагалі звільнили.

Наразі експерти спостерігають зміну регіональної структури ІТ-галузі. Якщо до початку війни найбільшими ІТ-кластерами були Київ та Харків, то сьогодні ІТ-столицею України став Львів. Від початку війни кількість ІТ-фахівців, які працюють у Львові, зросла більш ніж втричі. Деяка частина українських спеціалістів виїхала за кордон.

До речі, як показує аналіз, протягом останнього місяця відчутно збільшилася кількість тих, хто готовий виїхати задля роботи. Якщо протягом 2021 року цей показник складав 34% від усіх резюме ІТ-спеціалістів, то з початком війни бажаючих виїхати майже половина (47%) від усіх ІТ-фахівців, що розмістили свої резюме.

Чи є робота за кордоном? Іноземні компанії охоче приймають на роботу українських розробників. Найбільше пропозицій роботи для ІТ-фахівців за останній місяць відкрито у Польщі (31% від усіх наявних). Запрошують наших айтішників у США (20%), Туреччину (11%), Молдову (9%) та інші країни.

вакансій для цих спеціалістів у кілька разів менше, аніж було до війни, та дещо менше, ніж у лідерів рейтингу кількості пропозицій роботи. Найбільше вакансій відкрито у сфері Продажів для продавців, касирів, працівників складів тощо (16,2% від усіх активних вакансій за місяць на сайті Не зважаючи на кризу на українському ринку праці, робота для ІТ-фахівців є і в Україні. Щоправда,для цих спеціалістів, аніж було до війни, та дещо менше, ніж у лідерів рейтингу кількості пропозицій роботи. Найбільше вакансій відкрито у сфері Продажів для продавців, касирів, працівників складів тощо (16,2% від усіх активних вакансій за місяць на сайті grc.ua ). Сфера ІТ, інтернет, телеком посідає другу сходинку за кількістю відкритих вакансій (15,5%).

Які зарплати пропонують?

За місяць війни зарплати, які пропонують ІТ-фахівцям істотно не змінилися. Середня пропонована заробітна плата у всіх актуальних вакансіях складає 86 500 грн. Найбільше пропозицій роботи із щомісячною компенсацією від 44 200 грн (36%). Ще у чверті вакансій (26%) зазначена зарплата складає від 77 500 грн.

Якщо аналізувати зарплати по спеціалізаціям, то найвищі щомісячні компенсації у відкритих за останній місяць вакансіях пропонують фахівцям з підтримки та системним адміністраторам (117 700 грн). Трохи нижчі середні зарплати у web майстерів (99 700 грн) та фахівців з мережевих технологій (99 100 грн).

До п’ятірки спеціалізацій з найвищою середньою зарплатою потрапили web інженери, щомісячна середня компенсація для цих спеціалістів у відкритих за останній місяць вакансіях складає 94 200 грн.

Найменшу зарплату у середньому пропонують тестувальникам (51 600 грн).

Аналіз зарплат, які пропонують нашим айтішникам за кордоном, показав, що найбільшу середню заробітну плату готові платити польські роботодавці (152 000 грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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