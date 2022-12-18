Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти — Finance.ua
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Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти

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Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти
Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти
З нагоди зимових свят «Укрпошта» оголосила про знижку в 75% на доставку відправлень з Польщі в Україну.
Надіслати посилку можна з будь-якого з понад 6 тис. відділень польського офіційного державного оператора поштового зв’язку Poczta Polska.Відповідна пропозиція діє на відправлення EMS (прискорена міжнародна доставка) вагою до 20 кг.

Нові ціни відправлення посилки з Польщі в Україну

Вартість посилок залежить від їх ваги:
  • до 1 кг приблизно 317 грн;
  • 1-5 кг — 393 грн;
  • 5-10 кг — 468 грн;
  • 10-20 кг — близько 619 грн.
Зверніть увагу! Якщо вартість посилки перевищуватиме суму 150 євро, в Україні будуть нараховані митні платежі. Ці витрати доведеться сплатити одержувачу, коли він забиратиме посилку.

Строки доставки посилок

Доставити посилки в Україну обіцяють за 7-14 днів. В обласних центрах можна обрати доставлення як до відділення, так і кур’єром «Укрпошти» за вказаною адресою.
Нагадаємо, Нова пошта відкриває нові відділення у Польщі. Наразі філіали з’явилися у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську та Любліні. У відділеннях доступні послуги пакування, відправлення та одержання посилок вагою до 30 кілограмів. Детальніше про адреси та умови доставки можна прочитати тут.
За матеріалами:
visitukraine.today
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