Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти — Finance.ua

Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти Сьогодні 08:49 — Особисті фінанси

Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: знижки від Укрпошти

З нагоди зимових свят «Укрпошта» оголосила про знижку в 75% на доставку відправлень з Польщі в Україну.

Надіслати посилку можна з будь-якого з понад 6 тис. відділень польського офіційного державного оператора поштового зв’язку Poczta Polska.Відповідна пропозиція діє на відправлення EMS (прискорена міжнародна доставка) вагою до 20 кг.

Нові ціни відправлення посилки з Польщі в Україну

Вартість посилок залежить від їх ваги:

до 1 кг приблизно 317 грн;

1-5 кг — 393 грн;



5-10 кг — 468 грн;



10-20 кг — близько 619 грн.



Зверніть увагу! Якщо вартість посилки перевищуватиме суму 150 євро, в Україні будуть нараховані митні платежі. Ці витрати доведеться сплатити одержувачу, коли він забиратиме посилку.

Строки доставки посилок

Доставити посилки в Україну обіцяють за 7-14 днів. В обласних центрах можна обрати доставлення як до відділення, так і кур’єром «Укрпошти» за вказаною адресою.

Нагадаємо, Нова пошта відкриває нові відділення у Польщі. Наразі філіали з’явилися у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську та Любліні. У відділеннях доступні послуги пакування, відправлення та одержання посилок вагою до 30 кілограмів. Детальніше про адреси та умови доставки можна прочитати тут

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