Як відновити втрачені документи, що підтверджують право власності на нерухомість — Finance.ua

Як відновити втрачені документи, що підтверджують право власності на нерухомість Сьогодні 08:27 — Особисті фінанси

Як відновити втрачені документи, що підтверджують право власності на нерухомість

Враховуючи широку географію пошкоджень та руйнувань майна через війну на території України, одним із головних викликів постає питання компенсації за втрачене житло.

В умовах війни захист права власності ускладнюється тим, що під час евакуації з районів ведення активних бойових дій громадяни України часто стикаються із втратою документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно. Окрім того, існують випадки відсутності навіть первинної реєстрації права власності. Тому компенсація безпосередньо залежатиме від того, чи вдасться особі підтвердити своє право на володіння майном.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Право на захист» розробила інструкцію щодо порядку відновлення документів, які підтверджують право власності на нерухоме майно. Інформація буде корисна як для громадян, так і уповноважених представників територіальних громад.

Перш за все експерти зазначають, що втрата відповідного документа не означає втрату права власності.

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За загальним правилом, у разі втрати або зіпсування документа, суб'єкт, що видав такий документ, може видати його дублікат. Дублікат документа має таку ж юридичну силу, як і оригінал. У разі проведення бойових дій на території знаходження нерухомого майна, слід дізнатися фактичне місце перебування державного органу або нотаріуса, який посвідчував правочин.

Однак процедури відновлення документа, що підтверджує право власності на нерухомість, виданого до та після 1 січня 2013 року, відрізняються.

Якщо документ був виданий після 1 січня 2013 року

У разі втрати, пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня 2013 року, дані про державну реєстрацію відповідних прав містяться у Державному реєстрі.

Тож, якщо власник нерухомого майна з якоїсь причини не має документів про право власності, у такому випадку це право підтверджується на підставі інформації з Державного реєстру, яка отримується шляхом безпосереднього доступу до нього, без витребування відповідних дублікатів документів.

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Для перевірки права на житло чи земельну ділянку, власників і співвласників, наявності вашого майна в реєстрах та можливої подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного майна через російську агресію на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України можна скористатися послугою отримання електронної довідки.

Якщо документ був виданий до 1 січня 2013 року

У такому випадку необхідно звертатись до державного реєстратора в Центрі надання адміністративних послуг за місцем знаходження майна, або ж до нотаріуса, який посвідчував договір дарування, договір купівлі-продажу або ж інший договір про відчуження майна, видавав свідоцтво про право на спадщину.

У разі відсутності можливості отримати дублікат втрачених чи пошкоджених документів (наприклад, через перебування нотаріуса чи органу місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території, знищення архівів на тимчасово окупованій території), передбачена можливість звернення до суду.

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