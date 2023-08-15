У громадах почали працювати комісії з розгляду питань щодо компенсацій за знищене житло — Finance.ua

У громадах почали працювати комісії з розгляду питань щодо компенсацій за знищене житло Сьогодні 16:14 — Особисті фінанси

У громадах почали працювати комісії з розгляду питань щодо компенсацій за знищене житло

З сьогоднішнього дня в громадах починають працювати спеціальні комісії з розгляду питань щодо компенсацій за знищене житло.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Це означає, що вже у найближчий місяць з українцями, які подали заявки, будуть звʼязуватися представники місцевої влади для перевірки необхідних документів та ухвалення остаточного рішення. Тож, якщо ваше житло зруйновано внаслідок російської агресії, то першочергово ви маєте подати заяву на компенсацію», — розповів міністр.

Як подати заяву на компенсацію

Зробити це можна за такою процедурою:

перевірити, чи зареєстровано ваше житло у Державному реєстрі речових прав. Якщо ні - зробити це через ЦНАП, нотаріуса або у місцевих та селищних радах. Подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою #єВідновлення в застосунку Дія;

замовити довідку про несудимість. Компенсацію не зможуть отримати особи, судимі за злочини проти основ національної безпеки;

чекати на повідомлення від комісії.

Зверніть увагу, що це єдиний затверджений порядок. Ніякого іншого не існує. Замовляти додаткові довідки, шукати QR-коди, звертатися до сторонніх осіб, обов’язково фіксувати ушкодження — не потрібно.

Будь-яка оновлена інформація обов’язково буде опублікована на офіційних каналах Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Будьте уважними, повідомлення з будь-яких інших джерел можуть бути недостовірними», — наголошують у міністерстві.

На цьому етапі розглядатимуться заявки лише від одноосібних власників житла. Для тих, чиє житло знаходиться у співвласності, хто вже зробив ремонти, чиє житло знаходиться на тимчасово окупованій території - зараз Міністерство працює над механізмами і планує презентувати їх вже восени.

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Також продовжує працювати перший етап програми #єВідновлення — грошової допомоги від держави на ремонти. Подати заявку ви можете через Дію. Наразі вже погоджено виплат на загальну суму 624 469 911 гривень.

Якщо у вас виникають будь-які питання звертайтеся на урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2) або чат-боти Урядового контактного центру.

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