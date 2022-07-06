Як відновити пошкоджені, втрачені номерні знаки — Finance.ua

Як відновити пошкоджені, втрачені номерні знаки Вчора 20:00 — Технології&Авто

Війна залишила тисячі українців без житла і автівок. Хтось просто їхав у незвіданість без документів і номерних знаків.

Сервісні центри МВС розказали , як це зробити.

Для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків транспортного засобу до будь-якого територіального сервісного центру МВС необхідно надати:

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:

тимчасове посвідчення громадянина України;посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; посвідчення біженця;посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

ідентифікаційний код власника транспортного засобу;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

у разі крадіжки — довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції;

у разі втрати — письмове пояснення обставин втрати документу.

Якщо власником транспортного засобу є юридична особа, надається акт службового розслідування.

Обов’язково надається транспортний засіб для експертного огляду.

Адміністратором сервісного центру МВС після внесення відповідної інформації до бази даних АІС «Номерний знак» проводиться перереєстрація транспортного засобу. Замість утрачених або непридатних для користування номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видаються нові свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Знайдені номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до сервісних центрів МВС.

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