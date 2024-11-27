Як відновити пенсійне посвідчення: два способи — Finance.ua

Як відновити пенсійне посвідчення: два способи
Пенсійне посвідчення — це не просто документ, що підтверджує призначення пенсії людині, а й дає право на певні пільги (наприклад безкоштовний проїзд в транспорті), може пред’являтися, в тому числі, при перетині кордону тощо. Як відновити втрачене пенсійне посвідчення — розповіли фахівці Юридичного порадника.
Для відновлення втраченого пенсійного посвідчення є два шляхи:
1. Офлайн
Через безпосереднє звернення до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України. У такому разі пенсіонеру потрібно:
- пред’явити паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення (бланк видадуть на місці);
- додати до заяви кольорове фото розміром 3×2,5 см.
2. Онлайн
Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України потрібно:
- авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП / Дія. Підпис / BankID;
- зайти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення»
- обрати «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».
Або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд»:
- обрати вкладку «До ПФУ»;
- зайти в розділ «Комунікації до ПФУ»;
- обрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
Які документи потрібні
Зверніть увагу! Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси слід підготувати скановані копії:
- паспорта,
- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,
- власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору),
- фотокартку. Сканкопії повинні бути кольоровими та чіткими; збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.
Де отримати готове пенсійне посвідчення? Готове пенсійне посвідчення можна отримати в тому сервісному центрі Пенсійного фонду, який зазначається в заяві на виготовлення пенсійного посвідчення.
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