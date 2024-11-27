Як відновити пенсійне посвідчення: два способи — Finance.ua

Як відновити пенсійне посвідчення: два способи Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Як відновити пенсійне посвідчення: два способи

Пенсійне посвідчення — це не просто документ, що підтверджує призначення пенсії людині, а й дає право на певні пільги (наприклад безкоштовний проїзд в транспорті), може пред’являтися, в тому числі, при перетині кордону тощо. Як відновити втрачене пенсійне посвідчення — розповіли фахівці Юридичного порадника

Для відновлення втраченого пенсійного посвідчення є два шляхи:

1. Офлайн

Через безпосереднє звернення до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України. У такому разі пенсіонеру потрібно:

пред’явити паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення (бланк видадуть на місці);

додати до заяви кольорове фото розміром 3×2,5 см.

2. Онлайн

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України потрібно:

авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП / Дія. Підпис / BankID;

зайти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення»

обрати «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».

Або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд»:

обрати вкладку «До ПФУ»;

зайти в розділ «Комунікації до ПФУ»;

обрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Читайте також ПФУ оприлюднив свіжі дані щодо середньої зарплати для розрахунку пенсій

Які документи потрібні

Зверніть увагу! Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси слід підготувати скановані копії:

паспорта,

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,

власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору),

фотокартку. Сканкопії повинні бути кольоровими та чіткими; збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Де отримати готове пенсійне посвідчення? Готове пенсійне посвідчення можна отримати в тому сервісному центрі Пенсійного фонду, який зазначається в заяві на виготовлення пенсійного посвідчення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.