Як відмовитись від номера PESEL і чи потрібно це робити — Finance.ua

Як відмовитись від номера PESEL і чи потрібно це робити Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Як відмовитись від номера PESEL і чи потрібно це робити

Багатьох біженців, які мають намір виїхати з Польщі додому чи в іншу країну, хвилює цілком логічне питання про те, як анулювати номер PESEL. У законі про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на її території не прописано жодної можливості видалення чи анулювання номера, пише портал visitukraine.today.

Чи потрібно відмовлятися від номера

Правила видачі номера PESEL регулює закон про реєстр населення (ustawy o ewidencji ludności). Згідно з його положеннями видаляти записи, що містяться в відповідному реєстрі, забороняється. Тому не слід писати жодних заяв про відмову.

Що робити за необхідності виїхати

Щоб уряд країни, що прихистила вас, не ставив зайвих запитань, і не довелося повертати отримані гроші, біженцям, що виїздять за кордон більше, ніж на 30 днів, потрібно повідомити про свій від’їзд. Покинувши польську територію на місяць або більше, біженець втрачає статус тимчасового захисту, безкоштовну медицину, матеріальну допомогу та інші пільги.

Повідомити про від’їзд можна онлайн, увійшовши в аккаунт на порталі PUE ZUS та написавши відповідного листа. Також можна дати особисту письмову згоду, звернувшись до місцевого відділку ZUS. З наступного місяця уряд припинить нараховувати виплати.

Алгоритм подачі заяви онлайн

Відкрийте портал PUE ZUS, увійдіть до свого облікового запису та перейдіть на вкладку «Загальне» [Ogólny], «Застрахована особа» [Ubezpieczony ] або «Одержувач допомоги» [Świadczeniobiorca]. Після цього оберіть у бічному меню [Dokumenty i wiadomości — Документи та повідомлення] —- [Dokumenty robocze — Робочі документи].

Натисніть [Utwórz nowy — Створити новий].



Знайдіть у переліку заяву POG: [Pismo ogólne POG — Загальний лист POG].

Ви можете скористатися фільтром та знайти заяву, наприклад, за назвою. Потім натисніть [Застосувати фільтри].



З’явиться інформаційне повідомлення — натисніть [OK].



Якщо Ви заповнюєте заяву через вкладку «Загальне» [Ogólny], з’явиться вікно, у якому ви мусите обрати, на кого ви подаєте заяву та в якій ролі, наприклад [Ubezpieczony — Застрахована особа], [Świadczeniobiorca — Одержувач допомоги], [Ogólna — Загальне]. Якщо у профілі ви маєте тільки вкладку «Загальне» " [Ogólny], то щоби заповнити заяву оберіть [Inna — Moje dane z profilu PUE — Інше — Мої дані з профілю PUE]



З’явиться бланк заяви POG. Дані заявника будуть автоматично підставлені з даних, які є в профілю PUE. На першій сторінці оберіть тип листа [Rodzaj pisma] — [INFORMACJA — Інформування].



Далі вкажіть тему листа [Tytuł pisma], наприклад: «Інформування про виїзд із Польщі».



На сторінці 2 опишіть справу [Opis sprawy] та вкажіть тип допомоги, яку ви отримуєте або на які подали заяву. Повідомте про виїзд із Польщі та вкажіть дату виїзду, наприклад: "Я заявляю, що я є громадянином України, отримую допомогу "500+"/сімейний капітал або подав заяву про її/їх надання та хочу повідомити про виїзд із Польщі з ......... (дата)".



Оберіть кнопку [Sprawdź — Перевірити]. Система підкаже, чи ви заповнили всі необхідні поля. Якщо ви правильно заповнили заяву — збережіть її. Потім закрийте бланк і надішліть [Wyślij] заяву.



Наприкінці всього оберіть спосіб відповіді. Лишилося тільки підписати заяву довіреним профілем або за допомогою профілю PUE.



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