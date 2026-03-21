Як відкрити категорію В, якщо вже є С, С1 або СЕ Сьогодні 07:17 — Технології&Авто

Чоловік за кермом автомобіля

Кожна категорія посвідчення водія надає право керувати лише певним типом транспортних засобів. Наявність категорій С, С1 або СЕ не дає права керувати авто категорії В. Щоб відкрити категорію В, потрібно пройти перепідготовку в автошколі.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Категорія В дозволяє керувати автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг, а кількість місць для сидіння, окрім водія, не перевищує восьми.

Яка підготовка необхідна

Для відкриття категорії В водіям, які вже мають відкриті категорії С, С1 та/або СЕ, необхідно пройти практичну перепідготовку в акредитованому закладі з підготовки водіїв.

Після завершення навчання кандидат допускається до складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Теоретичний іспит у такому випадку не складається, оскільки водій уже має посвідчення водія та підтверджені знання правил дорожнього руху.

По завершенню складання практичного іспиту водієві відкривається нова категорія у посвідченні водія.

Які документи необхідні

Для практичного іспиту в сервісному центрі МВС необхідно подати:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

чинне посвідчення водія;

медичну довідку щодо придатності до керування транспортними засобами;

За результатами практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС вносить відповідну інформацію до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Далі водієві видається нове посвідчення водія з відкритою категорією В.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.