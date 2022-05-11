Як відкрити IT компанію в Естонії — Finance.ua

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Як відкрити IT компанію в Естонії

Вчора 19:00
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Естонія — дуже популярна країна для відкриття IT компанії. Взаємодіяти з держорганами швидко та просто, програма «електронний уряд» в Естонії працює з 2000 року.
З грудня 2014 року існує процедура набуття «електронного громадянства», що у свою чергу дає доступ нерезидентам до всіх послуг держави, включаючи реєстрацію юрособи в Естонії.
Сайт e-resident.gov.ee.

Податки в Естонії

Система оподаткування Естонії проста та зрозуміла, а самі податки невисокі.
У рейтингу країн податкової конкурентоспроможності 2021 року Естонія посідає перше місце.
Наприклад, податок на прибуток в Естонії — 0%. Але до того моменту, поки компанія не захоче вивести прибуток за кордон. Тобто платити податок не потрібно, доки компанія реінвестує прибуток у свій розвиток.
ПДВ у Естонії становить 20%, але за взаємодії з партнерами резидентами ЄС застосовується нульова ставка податку. Податкова Естонії.
Так само як і у Великій Британії, немає вимог до мінімального розміру статутного капіталу та громадянства її директора. Директором і засновником може бути одна й та сама особа.
Відкрити IT компанію в Естонії та керувати її діяльністю, подавати податкову звітність можна в режимі он-лайн навіть не відвідуючи країну.
Також не можна залишити без уваги і низький рівень корупції в цій країні завдяки диджиталізації всіх контактів з чиновниками.
За індексом сприйняття корупції у 2021 році Естонія перебувала на 13 місці (для порівняння Україна посіла 32 місце)

Можливості для стартапів в Естонії

Стартап екосистема Естонії надзвичайно розвинена. У країні з населенням всього 1,3 мільйона осіб працює 9 акселераторів 14 інкубаторів та 33 венчурні інвестиційні фонди (у тому числі державні).
Дослідження порталу vestbee.com поставило Естонію на перше місце у регіоні Східної та Центральної Європи за обсягом інвестицій у 2021 році. У стартапи Естонії було інвестовано 1,2 мільярда євро.
Найбільші інвестиційні фонди Естонії:
Список фондів, акселераторів та інкубаторів Естонії можна переглянути тут.
Спеціально для фаундерів стартапів створено Startup Visa, яка дає можливість швидко отримати дозвіл на проживання в Естонії.
Все вищезазначене створює постійний приплив висококваліфікованих фахівців, тому проблем з пошуком співробітників для технологічної компанії не передбачається. При цьому вартість життя відносно інших європейських країн є досить низькою.

Плюси Естонії:

  • Хороша репутація юрисдикції
  • Низькі податки, особливо для стартапів
  • Швидка онлайн реєстрація компанії (48 годин)
  • Спеціальний тип віз Startup Visa для засновників перспективних технологічних компаній
  • Простота ведення бізнесу з мінімумом бюрократичних бар’єрів
  • Прості та зрозумілі системи бухгалтерського обліку
  • Зручне розташування Естонії, для громадян України не потрібна віза
  • Естонія знаходиться в Європейській економічній зоні і є членом ЄС
  • Відмінна екосистема для стартапів, включаючи урядову підтримку
  • Мінімальний рівень корупції завдяки цифровізації держпослуг

Мінуси:

  • До мінусів можна віднести необхідність реального офісу. Це не є обов’язковою вимогою, але дуже бажано і за відгуками підприємців дуже спрощує взаємодію з банками та партнерами.
  • Відкрити банківський рахунок для компанії віддалено не можна, для цього власнику потрібно звернутися до банку особисто.
Читайте більше в матеріалі —

В якій країні відкрити IT компанію

За матеріалами: Finance.ua
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