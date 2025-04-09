Як відкрити брокерський рахунок і що можна купити: гід для новачків — Finance.ua
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Як відкрити брокерський рахунок і що можна купити: гід для новачків

Особисті фінанси
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Як відкрити брокерський рахунок і що можна купити: гід для новачків
Як відкрити брокерський рахунок і що можна купити: гід для новачків
Дедалі більше українців замислюються над тим, як змусити свої гроші працювати. Інвестиції стають не лише модним трендом, а й важливим інструментом для збереження й примноження капіталу. Один із перших кроків на цьому шляху — відкриття брокерського рахунку. Finance.ua розповідає, як відкрити брокерський рахунок, і що саме можна через нього придбати.

Як відкрити брокерський рахунок

Процес починається з вибору професійного посередника. Варто зважати на такі моменти як наявність (відсутність) ліцензії, мінімальна сума для відкриття, комісія за поповнення/виведення коштів та здійснення торгових операцій.
Дії для відкриття рахунку залежать від вимог конкретного брокера. Зазвичай процес включає такі ключові кроки:
  • перехід на офіційний сайт обраного брокера;
  • реєстрація ― заповнення анкети та надання документів;
  • верифікація користувача;
  • активація акаунту.
Після відкриття брокерського рахунку інвестор поповнює його грошима і після цього має змогу вкладати фінанси в акції та інші активи.
Усі транзакції миттєво відображаються на рахунку, тому клієнт завжди може простежити їх у режимі реального часу.

Що можна купити через брокерський рахунок

Фінансовий інструмент дає змогу інвестору придбати та продати наступні активи:
  • валюти;
  • акції компаній;
  • корпоративні, муніципальні та державні облігації;
  • інвестиційні сертифікати;
  • єврооблігації;
  • ETF/біржові фонди ― інвестиційні продукти, що складаються з набору різних активів;
  • ф’ючерси ― контракти на купівлю (продаж) активу в майбутньому за фіксованою ціною;
  • опціони ― контракти, що надають право купити (продати) актив за певною ціною;
  • деривативи ― фінансові інструменти, вартість яких залежить від базового активу;
  • контракти CFD ― угоди про різницю цін, де прибуток залежить від зміни вартості активу;
  • інструменти строкового ринку;
  • ADR/американські депозитарні розписки ― документи, що дозволяють купувати акції іноземних компаній на американських біржах.
Завдяки брокерському рахунку інвестор може торгувати широким спектром фінансових інструментів — від класичних (акції, облігації, валюти) до складніших похідних активів (ф'ючерси, опціони, деривативи). Це дає змогу формувати диверсифікований інвестиційний портфель.
Детальніше про найпопулярніших брокерів в Україні, а також обмеження, які діють для українців, читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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