Як відкрити бізнес у Польщі — Finance.ua

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Як відкрити бізнес у Польщі

Вчора 08:02Особисті фінанси
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Як відкрити бізнес у ПольщіЯк відкрити бізнес у Польщі, freepik.com
Бізнес у Польщі може проводитись як громадянами держави, так і іноземцями та особами без громадянства. Єдиний документ, який потрібен з самого початку, — паспорт громадянина України. Інші документи або не потрібні, або отримуються у процесі реєстрації бізнесу.
Про це розповів під час онлайнової конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, партнер юридичної компанії Everlegal Олександр Ружицький. Купити запис конференції можна за посиланням.
Є багато форм ведення підприємницької діяльності, але для малого та середнього бізнесу в зазначених країнах краще сконцентруватися на:
  • фрілансі;
  • індивідуальному підприємництві (аналог нашого ФОП);
  • юридичній особі.
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Що потрібно для реєстрації бізнесу в Польщі

Якщо ви хочете відкрити малий чи середній бізнес у Польщі, вам для цього знадобляться:
  • паспорт для виїзду за кордон;
  • податковий номер — PESEL;
  • бізнес-адреса. Її можна придбати, як послугу. Номінальна бізнес-адреса коштує близько 200 євро на рік;
  • кваліфікований електронний підпис.
Як відкрити бізнес у Польщі

Основні види ведення бізнесу в Польщі

Відкриваючи бізнес у Польщі, потрібно визначитися з видом його ведення. Найпопулярніші такі:
Як відкрити бізнес у Польщі
«Нещодавно в Польщі була створена така форма, як спрощене акціонерне товариство. На мою думку, вона ідеально підходить для стартапів, які залучають інвестиції, адже там є можливість не розмивати частки при наступному раунді інвестування чи залученню коштів. В Україні аналогу, на жаль, немає», — каже Олександр Ружицький.

Як зареєструвати бізнес у Польщі

Способів реєстрації бізнесу в Польщі є два: класичний офлайновий та онлайн. Класична процедура реєстрації доволі тривала, звертає увагу Ружицький, тому, якщо вам потрібний швидкий старт, краще подавати заявку на реєстрацію онлайн.
Як відкрити бізнес у Польщі

Податки для бізнесу в Польщі

Можна вибрати або фіксований, який складе 19%, або варіативний, який становитиме від 17 до 32 відсотків в залежності від вашого обороту. Форму оподаткування потрібно вибирати заздалегідь і на весь рік наперед.
Як відкрити бізнес у Польщі
«Податкового раю, як у нас, коли можна було до війни платити 5% з обороту, в Європі немає. Тут з податками строго. Узагалі ж, тему потрібно досліджувати, відповідно до вашого роду діяльності», — звертає увагу Олександр Ружицький.

Відкриття бізнесу в Польщі: які витрати

Як відкрити бізнес у Польщі
«ФОПи в Польщі самі за себе сплачують страхові внески. Їхній розмір залежить від тривалості вашої діяльності й становлять 50-150 євро. На початок є пільга: перші пів року — близько 50 євро. Після 12 місяців ведення бізнесу, вони зростають. У такий спосіб польський уряд надає можливість розпочати свою справу без великого фінансового навантаження», — розповів Олександр Ружицький.

В якій країні відкрити IT компанію

За матеріалами: Finance.ua
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