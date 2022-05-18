Як відкрити бізнес у Німеччині — Finance.ua

Як відкрити бізнес у Німеччині

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Як відкрити бізнес у Німеччині, freepik.com

Бізнес у Німеччині може провадитись як громадянами держави, так і іноземцями та особами без громадянства. Єдиний документ, який потрібен з самого початку, — паспорт громадянина України. Інші документи або не потрібні, або отримуються у процесі реєстрації бізнесу.

Купити запис конференції можна за посиланням. Про це розповів під час онлайнової конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, партнер юридичної компанії Everlegal Олександр Ружицький.

«Тут є федеральні землі й у кожної є відмінні особливості, зокрема по вимогах, податках. Загалом же по всій Німеччині є єдине вікно, в якому надають зразки й форми документів, що необхідні для реєстрації бізнесу. Загальне правило для реєстрації бізнесу в Німеччині — потрібно мати право на проживання», — зазначив Ружицький.

У Німеччині багато видів діяльності підлягають ліцензуванню. І їхнє регулювання доволі суворе.

Також Ружицький звернув увагу на те, що варто пам’ятати про реєстрацію у торговому реєстрі (Handelsregister).

Реєстрація юридичної особи в Німеччині

За словами Олександра Ружицького є дві найпопулярніші форми ТОВ у Німеччині. Найбільш відома для українців — GmbH. Її особливість полягає у статутному капіталі — мінімальний його розмір складає 25 тис. євро. Половина з цих коштів вноситься вже після реєстрації.

Податки для бізнесу в Німеччині

Вони залежать від багатьох показників, зокрема від розмірів бізнесу й оборотів. Є певний стандарт, але він може служити лише орієнтиром:

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