Як відкрити бізнес у Німеччині — Finance.ua

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Як відкрити бізнес у Німеччині

Вчора 08:01Особисті фінанси
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Як відкрити бізнес у НімеччиніЯк відкрити бізнес у Німеччині, freepik.com
Бізнес у Німеччині може провадитись як громадянами держави, так і іноземцями та особами без громадянства. Єдиний документ, який потрібен з самого початку, — паспорт громадянина України. Інші документи або не потрібні, або отримуються у процесі реєстрації бізнесу.
Про це розповів під час онлайнової конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, партнер юридичної компанії Everlegal Олександр Ружицький. Купити запис конференції можна за посиланням.
«Тут є федеральні землі й у кожної є відмінні особливості, зокрема по вимогах, податках. Загалом же по всій Німеччині є єдине вікно, в якому надають зразки й форми документів, що необхідні для реєстрації бізнесу. Загальне правило для реєстрації бізнесу в Німеччині — потрібно мати право на проживання», — зазначив Ружицький.
Як відкрити бізнес у Німеччині
У Німеччині багато видів діяльності підлягають ліцензуванню. І їхнє регулювання доволі суворе.
Як відкрити бізнес у Німеччині
Також Ружицький звернув увагу на те, що варто пам’ятати про реєстрацію у торговому реєстрі (Handelsregister).
Як відкрити бізнес у Німеччині

Реєстрація юридичної особи в Німеччині

За словами Олександра Ружицького є дві найпопулярніші форми ТОВ у Німеччині. Найбільш відома для українців — GmbH. Її особливість полягає у статутному капіталі — мінімальний його розмір складає 25 тис. євро. Половина з цих коштів вноситься вже після реєстрації.
Як відкрити бізнес у Німеччині

Податки для бізнесу в Німеччині

Вони залежать від багатьох показників, зокрема від розмірів бізнесу й оборотів. Є певний стандарт, але він може служити лише орієнтиром:
Як відкрити бізнес у Німеччині

В якій країні відкрити IT компанію

За матеріалами: Finance.ua
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