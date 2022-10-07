Як вберегти накопичення від інфляції — Finance.ua

Як вберегти накопичення від інфляції Вчора 13:06 — Особисті фінанси

Інфляція в Україні зростає. Хоч і не так швидко, як прогнозувалося раніше, утім вона впевнено тягнеться до наміченого в липні Національним банком рівня 31%.

Finance.ua розбирався у статті , як вберегти накопичення від інфляції.

«В США та в інших розвинутих економіках найбільший захист від інфляції дає ринок акцій. В Україні він не є розвинутим. У нас найбільш наближений аналог — це здача нерухомості в оренду. У великих містах місячна вартість оренди 1-2 кімнатної квартири тримається на рівні трохи вищому за прожитковий мінімум в цих містах. Утім, війна внесла свої корективи й в цей алгоритм. Інші інструменти, такі як банківські депозити в іноземній валюті під час війни також можна використовувати як накопичення ліквідності з елементами заощаджень», — каже Шапран.

З чинними обмеженнями НБУ вийти на фондовий ринок не так просто. Скуповувати валюту, як це люблять робити українці в кризові моменти, зараз можна частково. Один зі способів — купувати під розміщення депозиту строком від трьох місяців. Чи це вигідно та які умови пропонують банки — читайте в нашій статті

Як пише Forbes, за серпень-вересень населення купило у банків безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит на суму понад 300 млн дол. Щоденно фізособи купують від 6 до 10 млн дол. безготівкової валюти.

Дійсно, купувати долари за курсом 36,9343 грн, коли в обмінниках віддають по 43 грн — безперечно, вигідно, враховуючи, що офіційний курс на наступний рік закладають на рівні 42 грн/дол.

Відсотки по гривневих депозитах не покривають сьогоднішній рівень інфляції в Україні, але скористатися навіть таким інструментом краще, ніж просто тримати гроші «під матрацом». Так, вони знецінюватимуться, але не так швидко.

Також гроші можна вкладати в землю і нерухомість. Однак потрібно розуміти, що через бойові дії така інвестиція стає куди ризикованішою, ніж у мирний час. Проте чим вищий ризик, тим, зазвичай, вищі прибутки.

Не зайвим буде придивитися до реального сектору економіки. Створення нових бізнесів покращить ситуацію з безробіттям і пришвидшить відновлення економіки України, що, своєю чергою, вплине й на інфляцію.

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