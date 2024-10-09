Як в Євросоюзі змінилася частка громадян, які працюють з дому (інфографіка) — Finance.ua
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Як в Євросоюзі змінилася частка громадян, які працюють з дому (інфографіка)

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Як в Євросоюзі змінилася частка громадян, які працюють з дому (інфографіка)
Як в Євросоюзі змінилася частка громадян, які працюють з дому (інфографіка)
Пандемія коронавірусу вимушено змінила робочі звички багатьох людей у всьому світі: тепер все більш поширеним стає гібридний або повністю віддалений режим роботи.
До пандемії, у 2019 році, у Європейському союзі в середньому 14,4% зайнятих громадян регулярно чи час від часу працювали з дому. Станом на 2023 рік частка таких громадян зросла до 22,2%.
Найбільше громадян працювали з дому — постійно або час від часу — у Швеції, 37,2%. Майже стільки ж (37,1%) — у Нідерландах.
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Ці країни залишилися лідерами за рівнем віддаленої роботи і після пандемії. Станом на 2023 рік у Нідерландах постійно або час від часу працювали з дому 51,9% опитаних. У Швеції цей показник становив 45,3%.
Як в Євросоюзі змінилася частка громадян, які працюють з дому (інфографіка)
У Фінляндії та Люксембурзі до пандемії дистанційну роботу практикували 31,7% та 33,1% громадян. Після пандемії таких було 41,7% та 40% відповідно.
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У Данії частка людей, які працюють із дому, зросла з 28,5% до 36,8%.
У Ірландії частка дистанційних працівників зросла з 19,9% до 36,7%, Франції з 22,8% до 33,5%, у Бельгії з 24,6% до 35,9%.
До пандемії найменше співробітників працювали з дому в Греції (5,3%), Латвії (4,8%), Італії (4,7%), Угорщині (4,6%), Литві (4,5%), Кіпрі (2,5%), Румунії (1,4%) та Болгарії (1,1%).
Станом на 2023 рік у Греції частка громадян, які працюють із дому, зросла до 7,4%, у Латвії — до 10,77%, в Італії — до 12%, в Угорщині — до 8,5%, у Литві — до 12,7%, Кіпрі — до 10,7%, Румунії — до 3,3%, у Болгарії — лише до 2,8%.

Довідка Finance.ua:

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За матеріалами:
Слово і Діло
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