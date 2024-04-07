Як в Україні змінився ринок нових комерційних авто у березні — Finance.ua

Як в Україні змінився ринок нових комерційних авто у березні Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

Як в Україні змінився ринок нових комерційних авто у березні, Фото: ua.depositphotos.com

Протягом березня на українському ринку було реалізовано 1056 нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.).

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що загалом від початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили майже 2,9 тис. нових машин, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Результати березня на 3% більше, ніж у попередньому місяці. А у порівнянні з березнем 2023 року, приріст становить 31%.

ТОП-5 найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто у березні:

Renault — 370 реєстрацій;

MAN — 84 реєстрації;

Citroen — 67 реєстрацій;

Peugeot — 64 реєстрації;

Volkswagen — 58 реєстрацій.

Нагадаємо, за даними Укравтопром, у березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Укравтопром За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.