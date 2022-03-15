Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google на Android-смартфонах — Finance.ua

Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google на Android-смартфонах

У зв’язку з тривалими бомбардуваннями мирного населення в країні з боку російських загарбників, компанія Google запустила на всіх Android-смартфонах в Україні систему повітряної тривоги.

За словами віцепрезидента з інженерії Android Дейва Бьорка, система запущена у співпраці з українським урядом.

Як це працює

Щоб отримувати сповіщення, не потрібно встановлювати жодні додатки чи підписуватись на якісь ресурси.

Система запускається автоматично та попереджає громадян про небезпеку не тільки в населеному пункті, в якому вони безпосередньо знаходяться, але й на околицях. Також система повідомляє про відбій тривоги.

Переваги

За спостереженнями користувачів, Android попереджає про небезпеку трохи раніше, ніж офіційні канали, у яких затримка може досягати близько 30 секунд.

Крім того, система самостійно визначає геолокацію користувача, тож не потрібно перепідписуватись на інші канали інформування у разі внутрішньої міграції.

За словами Бьорка, система використовує механізм сповіщення про землетруси, який у Google створили раніше. Дані про повітряну тривогу Google бере з української державної системи попередження. Розгортати сповіщення про повітряні загрози в компанії почали вже 10 березня, і повідомили, що всі користувачі отримають їх протягом найближчих тижнів.

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