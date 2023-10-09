Як усунути проблеми з перегрівом на пристроях Android — Finance.ua

Як усунути проблеми з перегрівом на пристроях Android Сьогодні 06:28

Ми виконуємо безліч завдань на нашому пристрої Android, і через багатозадачність іноді наш Android-смартфон перегрівається.

Перевищення швидкості процесора може призвести до перегріву вашого пристрою, що також може призвести до пошкодження процесора. Тому краще знати, що спричиняє перегрівання вашого Android і як це подолати.

Розглянемо всі причини, які можуть призвести до перегріву вашого телефона Android. Ви можете усунути всі ці причини та уникнути пошкодження вашого пристрою. Отже, ознайомтеся з усіма методами усунення проблем із перегрівом Android.

1. Використовуйте оригінальний зарядний пристрій

Ви коли-небудь читали інструкцію, що додається до вашого телефону? Кожна компанія-виробник телефонів рекомендує не використовувати дублюючі зарядні пристрої, оскільки вони можуть пошкодити акумулятор вашого телефону.

Акумулятор є основною причиною перегрівання нашого телефона. Тому обов’язково використовуйте оригінальний зарядний пристрій телефону.

2. Правильно зарядіть телефон

Не забувайте використовувати оригінальний зарядний пристрій і переконайтеся, що ви не заряджаєте пристрій занадто довго в денну спеку. Просто заряджайте його на 70 або 80% протягом дня.

Крім того, рекомендується ніколи не заряджати телефон повністю, оскільки це скорочує термін служби акумулятора. Завжди заряджайте акумулятор телефону до позначки 90%.

3. Перевірте свій Wi-Fi

Сам по собі Wi-Fi не призводить до перегріву вашого смартфона. Однак додатки запускаються у фоновому режимі щоразу, коли ваш смартфон підключається до мережі Wi-Fi.

Отже, перевіряйте всі фонові оновлення щоразу, коли ваш телефон підключається до мережі WiFi.

4. Вимкніть Bluetooth, GPS

Bluetooth і GPS безперервно сканують доступні мережі у фоновому режимі. Якщо ви запускаєте ігри для Android і на вашому смартфоні ввімкнено функцію Bluetooth і GPS, це може призвести до перегріву телефону. Тому вимкніть Bluetooth і GPS, якщо вони вам не потрібні.

5. Багатозадачність

Якщо ваш Android нагрівається частіше, висока ймовірність, що на вашому телефоні встановлено додаток, з яким він не справляється. Наразі телефони на базі Android, без сумніву, є найкращими. Він надає безліч функцій, оскільки ви можете грати в ігри, дивитися відео та кінофільми, слухати музику, натискати на картинки, виконувати пошук в Інтернеті та отримувати знання за допомогою пошукових систем.

Однак ви повинні шукати додатки, що працюють у фоновому режимі без вашого бажання. Тому найкраще шукати завдання, що працюють у фоновому режимі, і закрити всі непотрібні додатки.

6. Не зловживайте

У нас є звичка звинувачувати наші пристрої Android у нагріванні. Однак ми забуваємо перевіряти наші звички використання. Смартфони потужні, але не призначені для постійного використання, на відміну від ігрових консолей або ПК. Нині ми частіше використовуємо телефони, ніж комп’ютери.

У нашому телефоні немає системи охолодження, яка є на наших комп’ютерах. Тому нам слід припинити зловживати нашими смартфонами на Android.

7. Інтенсивна потокова передача

Перегляд відео та фільмів — це ще один факт, який може бути причиною перегріву вашого телефона. Зазвичай ми проводимо час за переглядом фільмів на наших пристроях Android під час подорожей. Це вимагає додаткової роботи від процесора вашого телефону, який споживає енергію і перегрівається.

Особливо коли нам потрібне чіткіше зображення, наприклад, високої чіткості, ми поєднуємо навантаження на відтворення відео з навантаженням на під'єднання до даних упродовж тривалого періоду, що призводить до проблем із нагріванням.

8. Інтенсивні ігри

У магазині Google Play представлено різні розважальні ігри та додатки, які створюють і відкривають щодня. Деякі ігри та додатки споживають більше обчислювальної потужності, ніж інші, залежно від складності програми, і коли ви поєднуєте їх, вони починають нагріватися.

Наразі ігри вимагають більшого обсягу оперативної пам’яті, кращого процесора і підключення для передачі даних. Це ще одна важлива причина, через яку наш телефон перегрівається під час ігор. Тому, якщо ви хочете грати у важкі ігри на своєму Android, переконайтеся, що ви видалили фонові завдання.

9. Уникайте пластикових і шкіряних чохлів

Що ж, якщо ви зіткнулися з проблемою перегріву одразу після встановлення нового чохла, вам слід звернути увагу на матеріал, що використовується. Ізоляційний матеріал, такий як пластик або шкіра, може утримувати тепло всередині та холод зовні, що призводить до перегріву.

Отже, якщо ви вважаєте, що причиною перегріву може бути чохол вашого телефона, то зніміть чохол телефона і використовуйте його, щоб перевірити, чи продовжує він нагріватися.

10. Пошкоджений акумулятор

Основний факт полягає в тому, що якщо ваш телефон нагрівається, можливо, ваша батарея застаріла або працює зі збоями. Ви повинні замінити її якомога раніше. Якщо він використовувався у вас менше року, ви повинні зробити безкоштовну заміну акумулятора, пред’явивши гарантійну вимогу.

Ви можете витягти акумулятор з телефону, щоб перевірити, чи не розтягнутий він, чи не здутий або не перекручений. Якщо він не поміщається у відведене на вашому телефоні місце, значить, він несправний і його необхідно замінити.

11. Належна вентиляція пристрою

Давайте розглянемо приклад із повсякденного життя: коли ви гуляєте в холодному регіоні, дме холодний вітер, а у вас немає рукавичок, ви зазвичай засовуєте руки в кишені, щоб зігрітися. Точно так само кожен смартфон потребує деякої вентиляції.

Якщо здається, що ваш телефон перегрівається в кишені, дістаньте його і дайте йому трохи провітритися.

12. Пошкодження водою

Часто люди слухають пісні, приймаючи душ. Проблема з перегрівом і живленням виникає здебільшого під час використання води.

Знайдіть наклейку LDI (індикатор пошкодження рідиною) на своєму телефоні, щоб переконатися, що у нього немає проблем із вологою або пошкодженням рідиною.

13. Дайте вашому Android відпочити

Розглянемо людське тіло: нашому організму потрібен відпочинок після великої кількості роботи протягом дня. Те ж саме стосується і вашого смартфона. Ви залишали свій телефон у спокої на кілька секунд? Ваш телефон постійно увімкнений, і ви всю ніч підключали зарядний пристрій? Йому теж потрібно трохи часу, щоб відпочити.

Таким чином, перезавантаження пристрою підвищує ефективність роботи вашого пристрою Android. Це також продовжить термін служби батареї.

14. Застаріле програмне забезпечення

Застаріле програмне забезпечення не вважається основним фактором перегрівання вашого телефона. Але оновлене програмне забезпечення допомагає вашому телефону працювати більш плавно і швидше, що знижує навантаження на телефон і допомагає підтримувати його температуру.

itechua За матеріалами:

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