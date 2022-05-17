Як уникнути подвійного оподаткування, якщо ви працюєте за кордоном – поради юриста — Finance.ua

Як уникнути подвійного оподаткування, якщо ви працюєте за кордоном – поради юриста

Вчора 21:30 — Особисті фінанси

На відміну від громадянства, резидентство можна змінити випадково, навіть не підозрюючи про це. Достатньо відповідати критеріям податкового резидентства, встановленим законодавством відповідної держави.

Наприклад, згідно із законодавством Іспанії, фізична особа вважається резидентом, якщо перебуває понад 183 дні протягом податкового року в Іспанії.

Детальніше про те, як уникнути подвійного оподаткування, розповіла під час онлайн-конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, Ірина Мацапура — юристка міжнародного відділу компанії K. A. C. Group.

"Дуже релевантним є питання центру життєвих інтересів. Особа має поставити собі питання, яке податкове резидентство залишити й надалі доводити. Кожна ситуація є унікальною, універсальної формули не існує. Однак, якщо ви для себе вирішили, що ви надалі залишаєтесь податковим резидентом України, у вас має бути кейс, який дозволить довести, що ви залишилися податковим резидентом України.

Будь-яка інформація щодо економічного зв’язку, центру життєвого інтересу, який залишився в Україні, стане в пригоді. Наприклад, якщо у вас залишилася в Україні частина сім’ї; сплата комунальних платежів в Україні; якщо діти відвідують онлайн українську школу, і ви платите за неї. Такі рахунки потрібно зберігати, щоб у майбутньому довести свій центр життєвого інтересу та зв’язок з Україною", — зазначила вона.

Також юристка радить звертати увагу на міжнародні договори, які укладені між Україною та іншими державами щодо подвійного оподаткування.

«Наприклад, ще з 1993 року у нас із Польщею є такий договір про уникнення подвійного оподаткування. Якщо ви працевлаштовані в Польщі, що вашим податковим агентом є працедавець — це загальне правило. У більшості країн під час працевлаштування ви обов’язково маєте оформити податковий номер, наприклад, в Угорщині бухгалтер вам автоматично оформить податковий номер європейського зразка. Надалі ви матимете право на зарахування таких податкових платежів. Алгоритм доволі простий: ви можете взяти довідку у податковій службі за місцем роботи, вона має бути апостильована в належний спосіб, перекладена на українську мову та подана в податковий орган України», — пояснила Ірина Мацапура.

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