Як український бізнес почувався на сьомому місяці війни (інфографіка) — Finance.ua

Як український бізнес почувався на сьомому місяці війни (інфографіка) Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Як український бізнес почувався на сьомому місяці війни (інфографіка)

У вересні було зареєстровано 18,9 тисячі ФОПів та 2,9 тисячі компаній. Загалом від моменту старту повномасштабної війни було зареєстровано близько 150 тисяч нових фопів.

Про це свідчать дані Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

За даними сервісу Вчасно , наразі кількість договорів зросла в 1,6 разів у порівнянні з показниками до вторгнення рф у лютому 2022. У той самий час кількість актів, підписаних за допомогою сервісу документообігу, складає 125% до довоєнного періоду.

«З березня ми спостерігаємо зростання попиту на електронний документообіг майже вдвічі. Крім того, під час воєнного стану держава дозволила влаштуватись на роботу в компанію віддалено: без відвідування офісу, паперових заяв, ксерокопій та очікування. Також вдвічі зросла і сама кількість співробітників, які працюють з електронними документами у Вчасно», — сказав Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно».

Інфографіка: Опендатабот

За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS , станом на початок жовтня працює 75% закладів громадського харчування у порівнянні з періодом до великого вторгнення. Вони генерують 95% обігів від показників до нападу рф.

Інфографіка: Опендатабот

За даними сервісу Хорошоп , українці остаточно відновили покупки в українських магазинах у порівнянні з періодом до вторгнення РФ. У середині вересня показник сягнув рекордних 115%, станом на початок жовтня дещо впав, але все ще перевищує «довоєнні» показники.

Інфографіка: Опендатабот

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