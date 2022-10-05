Як український бізнес почувався на сьомому місяці війни (інфографіка) — Finance.ua

Як український бізнес почувався на сьомому місяці війни (інфографіка)
У вересні було зареєстровано 18,9 тисячі ФОПів та 2,9 тисячі компаній. Загалом від моменту старту повномасштабної війни було зареєстровано близько 150 тисяч нових фопів.
Про це свідчать дані Опендатабот.
За даними сервісу Вчасно, наразі кількість договорів зросла в 1,6 разів у порівнянні з показниками до вторгнення рф у лютому 2022. У той самий час кількість актів, підписаних за допомогою сервісу документообігу, складає 125% до довоєнного періоду.
«З березня ми спостерігаємо зростання попиту на електронний документообіг майже вдвічі. Крім того, під час воєнного стану держава дозволила влаштуватись на роботу в компанію віддалено: без відвідування офісу, паперових заяв, ксерокопій та очікування. Також вдвічі зросла і сама кількість співробітників, які працюють з електронними документами у Вчасно», — сказав Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно».
За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, станом на початок жовтня працює 75% закладів громадського харчування у порівнянні з періодом до великого вторгнення. Вони генерують 95% обігів від показників до нападу рф.
За даними сервісу Хорошоп, українці остаточно відновили покупки в українських магазинах у порівнянні з періодом до вторгнення РФ. У середині вересня показник сягнув рекордних 115%, станом на початок жовтня дещо впав, але все ще перевищує «довоєнні» показники.
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