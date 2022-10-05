Як український бізнес почувався на сьомому місяці війни (інфографіка) — Finance.ua
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Як український бізнес почувався на сьомому місяці війни (інфографіка)

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Як український бізнес почувався на сьомому місяці війни (інфографіка)
Як український бізнес почувався на сьомому місяці війни (інфографіка)
У вересні було зареєстровано 18,9 тисячі ФОПів та 2,9 тисячі компаній. Загалом від моменту старту повномасштабної війни було зареєстровано близько 150 тисяч нових фопів.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
За даними сервісу Вчасно, наразі кількість договорів зросла в 1,6 разів у порівнянні з показниками до вторгнення рф у лютому 2022. У той самий час кількість актів, підписаних за допомогою сервісу документообігу, складає 125% до довоєнного періоду.
«З березня ми спостерігаємо зростання попиту на електронний документообіг майже вдвічі. Крім того, під час воєнного стану держава дозволила влаштуватись на роботу в компанію віддалено: без відвідування офісу, паперових заяв, ксерокопій та очікування. Також вдвічі зросла і сама кількість співробітників, які працюють з електронними документами у Вчасно», — сказав Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно».
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, станом на початок жовтня працює 75% закладів громадського харчування у порівнянні з періодом до великого вторгнення. Вони генерують 95% обігів від показників до нападу рф.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
За даними сервісу Хорошоп, українці остаточно відновили покупки в українських магазинах у порівнянні з періодом до вторгнення РФ. У середині вересня показник сягнув рекордних 115%, станом на початок жовтня дещо впав, але все ще перевищує «довоєнні» показники.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
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За матеріалами:
Finance.ua
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