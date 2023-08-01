Як українським водіям зекономити бензин у спеку: поради — Finance.ua
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Як українським водіям зекономити бензин у спеку: поради

Особисті фінанси
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Як українським водіям зекономити бензин у спеку: поради
Як українським водіям зекономити бензин у спеку: поради
Є низка способів, які допомагають водіям зекономити бензин у спеку. Один із них — розумно використовувати кондиціонер. Водіям рекомендується не вмикати його на максимальну потужність, а встановлювати комфортну температуру. Як зекономити бензин у спеку — читайте далі.

Способи економії бензину

  • Перевіряйте тиск у шинах. Недостатній тиск може збільшити споживання пального.
  • Використовуйте маршрути з меншим рівнем трафіку, щоб уникнути заторів і зменшити час простою двигуна. Також ще одна порада — не перевищувати швидкість, оскільки швидкість понад 80 км/год збільшує споживання пального.
  • Також регулярно проводьте технічний огляд автомобіля, щоб переконатися, що двигун працює правильно і не споживає більше пального, ніж потрібно.
Манера водіння також дає неабияку економію. В ідеалі пересуватися слід так, щоб допускати якнайменше зупинок — наприклад, на світлофорах. Адже при цьому безповоротно втрачається кінетична енергія машини, на придбання якої трохи раніше було витрачено той чи інший обсяг бензину.
Щоб знову розігнатися, буде потрібна нова його порція. Яку можна було б заощадити, уникнувши зупинки. Оптимальний режим: постійно і безперервно рухатися від точки старту до самого фінішу маршруту з постійною швидкістю близько 80 км/год. Це — найекономічніший стиль руху.
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Як повідомлялося, в Україні ціни на бензин можуть зрости додатково приблизно на 4 гривні за літр. Запаси пального, купленого ще до підвищення ПДВ, вичерпались. АЗС будуть змушені переглянути вартість бензину.
Тоді як одна частина експертів вказує на передчасне підвищення податків, інші обурюються маржою АЗС у розмірі близько 30%. За час повномасштабної війни на кожному літрі великі трейдери почали заробляти приблизно вдвічі більше. Щоправда, також складніше стало домовитися про постачання пального до країни.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Обозреватель
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