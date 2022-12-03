Як українським студентам подати заявку на безкоштовне навчання у США — Finance.ua

Як українським студентам подати заявку на безкоштовне навчання у США Сьогодні 07:07 — Особисті фінанси

Українці можуть подати заявку на програму Global Undergraduate Exchange Program 2023-2024.

Ініціатива «Global UGRAD» — це програма обміну українських студентів, які зможуть навчатися в Сполучених штатах Америки протягом одного семестру. Ініціативу підтримують Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, Посольство США в Україні та організація World Learning.

Завдяки цій програмі талановита молодь може здобути глибші знання в спеціальності, яку вивчає в українському університеті. Наразі відкрито набір на 2023-2024 академічний рік. Розказуємо як подати заявку, які витрати покриває програма та що вивчатимуть українці в Америці.

Хто може брати участь у програмі «Global UGRAD»?

Програма створена для студентів бакалаврату, які відповідають певним критеріям:

• Є громадянами України, проживають на її території та навчаються у ВНЗ на 1-2 курсі денної форми у період проведення конкурсу;

• Старші за 18 років на момент початку навчання у США;

• Мають високий рівень академічної успішності, проявляють лідерські якості та ведуть активну громадську діяльність;

• Вмотивовані навчатися в США;

• Володіють англійською мовою на високому рівні;

• Можуть почати навчання у Сполучених Штатах з вересня 2023 року або з січня 2024 року.

Спеціальність студента не має значення. Проте додамо, що ті, хто хочуть вивчати медицину або юриспруденцію, будуть ознайомлені тільки з базовими курсами цих спеціальностей.

При розгляді кандидатур Global UGRAD дотримується підходу різноманітності й інклюзивності, тому студентів усіх рас, релігій, етнічних груп і гендеру заохочують реєструватися. Кандидати з обмеженими фізичними можливостями також запрошені до участі.

Хто не може брати участь у конкурсі

• Студенти, які проживають у США чи інших країнах;

• Студенти, які мають дозвіл на постійне проживання в США;

• Студенти магістратури;

• Працівники Посольства США в Україні та урядових агенцій, що входять до дипломатичної місії США в Україні та їхні найближчі родичі: чоловік/дружина, діти, сестри, брати, батьки та ін. Ця заборона втрачає чинність через рік після завершення працівником строку служби або роботи за контрактом у зазначених установах та організаціях;

• Працівники організації World Learning та їхні найближчі родичі.

Як обирають переможців

Головним індикатором є академічна й персональна успішність учасника.

Тривалість програми «Global UGRAD»

Студенти-фіналісти програми будуть навчатися в американському ВНЗ протягом семестру.

Які витрати покриває програма

Учасники програми отримають фінансування вартості навчання, переліт до США, проживання й харчування. Додатково програма покриває медичне страхування, матеріали для навчання й щомісячну стипендію.

Студентів будуть розміщувати в гуртожитках коледжів чи університетів різних штатів країни. Самостійно обрати університет не можна.

Як подати заявку для участі у «Global UGRAD»

Зареєструйтеся на цьому сайті й отримайте доступ до інтерактивної системи заповнення анкет. Під час реєстрації ви зможете додати рекомендаційні листи й інші важливі документи.

Документи можна подавати тільки в електронному форматі.

Підготуйте такі документи:

• Анкету для участі. Заповнюйте поля англійською мовою;

• Копію першої сторінки закордонного паспорта. Якщо ви його не маєте, подайте копію внутрішнього паспорта;

• Рекомендаційні листи з перекладом англійською. Зверніть увагу, що вони мають бути завірені. Один лист має бути написаний вашим викладачем чи науковим керівником, інший — від роботодавця, тренера, ментора з волонтерської програми чи координатора громадської діяльності;

• Завірену печаткою навчального закладу копію заліковки чи витяг з неї. Підготуйте також переклад, який має бути завірений установою, яка її переклала. Незавірені документи й переклади не підлягають розгляду;

• Офіційну довідку, в якій вказано назву вищого навчального закладу, факультету та курсу. Переклад не потрібний;

• Студентам першого курсу треба додати завірену копію атестата про закінчення повної середньої освіти та додатку до атестата. Офіційно завірений переклад на англійську також потрібен;

• За наявності можна додати копію результатів стандартизованих іспитів на рівень англійської мови;

• За бажанням можна додати також сертифікати, дипломи олімпіад чи грамоти. Завантажуйте їх до розділу «Портфоліо».

Пам’ятайте, що кожен ваш документ будуть перевіряти з відповідними закладами. Зважайте, що після відправлення анкети ви не зможете її редагувати.

Дедлайн подачі заявок

Подати заявку можливо до 15 грудня 2022 року. Анкети надіслані після цього терміну не будуть розглядатися.

Рекомендуємо скористатися «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.