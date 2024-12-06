Як українські CEO оцінюють економічні перспективи: виклики та прогнози (інфографіка) — Finance.ua

Як українські CEO оцінюють економічні перспективи: виклики та прогнози (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Як українські CEO оцінюють економічні перспективи: виклики та прогнози (інфографіка)

Впевненість українських СЕО в економічних перспективах України зросла з 20% у 2020 році до 46% у 2024 році попри війну та тривалу геополітичну невизначеність.

На глобальному рівні впевненість СЕО у зростанні їхніх компаній, галузей, країн та світової економіки залишається стабільно вищою за 70%, що відображає більш стабільний економічний клімат.

Про це йдеться в дослідженні kpmg.com , наданому finance.ua.

Цьогорічне українське дослідження, проведене у серпні-вересні 2024 року, надає погляд на те, як українські CEO оцінюють економічні перспективи, інтеграцію ESG-принципів, стратегії залучення талантів, використання новітніх технологій і штучного інтелекту, а також на досягнення гендерного балансу в бізнесі.

Згідно з дослідженням думок українських СЕО, економічні перспективи України та світу з 2020 по 2024 рік показують коливання впевненості, що насамперед можна пояснити впливом повномасштабного вторгнення росії в Україну, що почалося у 2022 році та досі триває.

В Україні рівень впевненості в компаніях під час війни становив 65%, змінившись до 54% у 2024, у галузях — з 65% до 50%. Впевненість у перспективах зростання країни у 2024 році незначно зросла від 2022 року: з 44% до 46%, однак цей показник більш як вдвічі перевищує аналогічний у 2020 році (20%). Українські СЕО продовжують демонструвати стримані очікування щодо світової економіки — у 2024 році це 37%.

На світовому рівні впевненість у всіх аспектах виявилася значно вищою, відображаючи стабільніші та оптимістичніші очікування: глобально впевненість СЕО щодо зростання своєї компанії, галузі, країни та світової економіки є більшими за 70%.

Варто відзначити, що у 2024 році в Україні СЕО виявляють більшу впевненість у сферах, які знаходяться під їхнім прямим контролем, тобто найбільш впевнено вони почуваються щодо розвитку власних компаній, далі щодо галузей, слідом — щодо національної економіки та зрештою — світової.

Найактуальніші виклики

У 2018 році основними викликами для України були кадровий дефіцит і регуляторні ризики, які зберігали свою актуальність у наступні роки. Світові лідери також зіштовхнулися з подібними викликами, але більшу увагу приділяли ризикам, пов’язаним з кліматичними змінами та кібербезпекою. З часом глобальні тенденції виявили конвергенцію з українськими викликами, зокрема щодо ризику ланцюгів постачань та нестачі кваліфікованих кадрів, які стали ключовими у 2020−2021 роках.

До 2024 року, разом із значними геополітичними ризиками (81% в Україні та 47% в світі), як українські, так і світові компанії відчули тиск економічної невизначеності (71% в Україні та 53% в світі) та конкуренції за таланти (58% в Україні та 27% в світі), з новим акцентом на впровадженні штучного інтелекту та інших проривних технологій (19% в Україні та 50% в світі).

Така динаміка свідчить про те, що лідерам доведеться переосмислювати стратегії розвитку та адаптації до нової економічної реальності, де гнучкість та інноваційність стануть вирішальними.

Персонал

Протягом наступних трьох років 54% українських керівників та керівниць очікують збільшення кількості персоналу в їхніх організаціях, тоді як глобально цей показник становить 92%.

Найбільш вірогідним (17,3%) українські СЕО вважають зростання власних команд в діапазоні 6−10%, тоді як глобально керівники та керівниці (58%) прогнозують збільшення до 5%.

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