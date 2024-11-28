Як Україні з меншим обсягом експорту вдалось заробити більше, ніж у 2023 р — Finance.ua

Як Україні з меншим обсягом експорту вдалось заробити більше, ніж у 2023 р Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Як Україні з меншим обсягом експорту вдалось заробити більше, ніж у 2023 р, freepik.com

На початку 2024 року польські фермери блокували кордон з Україною, зокрема, висипали з наших вантажівок зерно. Навряд чи зараз виникне настільки критична ситуація.

Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Він зауважив, що з літа 2024 року наша держава повернулася до квот на постачання аграрної продукції в Європейський Союз, але вони більші, ніж у 2021 році.

«Квоти розраховані на середній обіг 2022, 2023 і останнього півріччя 2021 року. Вони взяли 2,5 роки і порахували загальний обсяг аграрної продукції, яку постачала Україна за цей період, поділили це все на 2,5, вийшли на річний обсяг. Цей річний обсяг сьогодні є квотами для української аграрної продукції до ЄС. Це рішення було прийняте в Брюсселі, з ним погодилася і Варшава», — сказав він.

Це не те, що було у 2022, у 2023 році, коли взагалі були зняті всі обмеження. Зараз ці обмеження є, вони більші, ніж у 2021, але це точно не вільний ринок.

Олег Пендзин зазначив, що у цій ситуації навряд чи поляки будуть вдаватися до блокування кордону знову. Влітку 2024 року приймалися дуже важкі рішення з цього приводу.

«Україна спокійно до того поставилась, тому що ми відновили „зерновий коридор“ без Росії. У нас загальний обсяг того, що ми відправляємо за кордон, навіть збільшився через Чорне море», -підкреслив він.

Крім цього, у 2024 році в Україні величезний недорід. На 10 мільйонів тонн наші аграрії зібрали менше зернових. Наша держава змінила структуру експорту. За заявами представників Міністерства економіки, Україна цього року заробила більше грошей попри зменшення фізичного обсягу продажу.

«Недорід не тільки в нас, а в усьому світі, зокрема, в Європейському Союзі. Ціни на зернові пішли вгору. Тобто навіть меншим обсягом ми набираємо більшу кількість грошей. Там під 50 мільярдів доларів загального обсягу експорту аграрної продукції», — пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Основний напрямок в України лишився той, що у 2021 році — не Європа, а Південно-Східна Азія, Північ Африки, через Туреччину. Це деякою мірою захист, що навіть блокування кордонів не вдарить по українських аграріях.

«Вони ж блокували не ті фури, які їхали з України в Європу. Вони блокували ті фури, які їхали з Європи, з Польщі в Україну. Там точно не було жодної аграрної продукції. Це був тиск виключно з погляду певних політичних речей, пов’язаних з Варшавою, з Європейським Союзом. Він буде продовжуватися і далі», — припустив Пендзин.

За його словами, польські аграрії та польська опозиція, фінансована Росією, знайшли болюче місце, яким можна тиснути на Європейський Союз, та використовують його.

agronews За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.