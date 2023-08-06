Як Україні впоратись із дефіцитом кадрів — опитування Вчора 12:04 — Фондовий ринок

Як Україні впоратись із дефіцитом кадрів — опитування

Ринок праці України відновився на 90% від початку повномасштабного вторгнення рф. Проте, якщо кількість пропозицій роботи стабільно зростає, то конкуренція шукачів за роботу вже досягла довоєнного рівня, ба більше — на ринку спостерігається відтік працездатного населення.

Про це пише Work.ua.

«На думку Мінекономіки, протягом наступних 10 років Україні доведеться залучити 4,5 млн працівників для реалізації післявоєнного економічного відновлення. Щоб поглянути на проблему ширше, Work.ua вирішив поцікавитися думкою роботодавців, HR-ів й дізнатися, як Україна може впоратися з дефіцитом кадрів», — сказано в повідомленні.

Вкладати в навчання і розвиток співробітників, які є в країні

Більшість, а це 26%, вибрали варіант «вкладати в навчання і розвиток співробітників, які є в країні».

Впровадження цієї ініціативи одне з найзрозуміліших щодо конкретних кроків, й запроваджувати його вже почали й продовжують під час і до війни. Але, вибираючи цей варіант, учасники зазначали, що для повної реалізації стратегії навчання і розвитку потрібно залучити не тільки сили роботодавців, а й держави.

Остання своєю чергою має змінити систему освіти в Україні, що допоможе підготовлювати більше кваліфікованих працівників.

Наймати більше молодих (до 24 років) і старших працівників (45+ років)

19% учасників опитування вибрали відповідь «наймати більше молодих (до 24 років) і старших працівників (45+ років)». Варто зауважити, що росте кількість молодих фахівців із мінімальним досвідом чи взагалі без досвіду роботи, яких необхідно навчати та розвивати.

Згідно з останнім дослідженням ринку праці в червні, найбільша частка нових та оновлених резюме, а це 35% від загальної кількості, складають кандидати 16−24 років. І 19% кандидатів віком від 45 до +55 років. Тому роботодавцям дійсно варто переглянути політики найму та більше фокусуватися на підборі молодих фахівців та професіоналів старшого віку.

Повертати українців з-за кордону

Щодо повернення українців з-за кордону, цей варіант відповіді вибрали 18% опитуваних.

За різними оцінками, за кордоном знаходиться від 5,3 до 6,2 мільйона вимушених українських мігрантів, близько 1,5 мільйони — у країнах-агресорах. Як повідомляє Мінекономіки, за даними опитувань, більшість громадян схиляються до повернення в Україну, але здебільшого після перемоги. Водночас вже близько 7−10% вирішили, що залишаться за кордоном.

Водночас директор Центру економічного відновлення, радник прем'єр-міністра Кирило Криволап пояснив, що навіть якщо частина вимушених мігрантів повернеться додому, потрібно буде додатково залучити від 3,1 до 4,5 мільйонів працездатних осіб.

А що довше триває повномасштабна війна, то менше шансів, що значна кількість громадян, яка виїхала, повернеться назад. І на створення умов для повернення українців впливає багато чинників: безпекові фактори, рівень та якість життя, розмір зарплат, відновлення житла тощо. Тому необхідна консолідація в діях роботодавців та держави, розробка і впровадження привабливих умов для повернення громадян й це все варто розглядати в довгостроковій перспективі.

Впровадження програм адаптації та працевлаштування ветеранів

За це проголосували 13% опитуваних. Коли закінчиться війна, ветерани складатимуть значну частку працездатного населення України з унікальними навичками й знаннями. Тому робити кроки у створенні сприятливих умов для ветеранів, щоб нічого не ставало їм на заваді при працевлаштуванні, необхідно вже зараз.

Опанування нових технологій

11% учасників вважають, що варто опановувати нові технології, які могли б збільшити ефективність працівників й допомогли б людям і бізнесам бути продуктивнішими.

Наймати більше жінок

Рішення «наймати більше жінок» до вподоби 6% роботодавців. Низький показник як для потенціального розв’язання проблеми дефіциту кадрів, оскільки за даними дослідження ринку праці у червні, переважна більшість шукачів — жінки (57%). Це може бути пов’язано з тим, що частина кандидатів-чоловіків захищають країну у лавах ЗСУ, хтось працює і не шукає роботу, а частина може працювати неофіційно тощо.

Роботодавцям не варто ігнорувати більшу частку жінок-кандидатів, які щомісяця виходять на ринок праці, та переглянути гендерне питання при пошуку та підборі співробітників. Адже професіоналізм не має обмежень.

«Дефіциту кадрів не буде»

4% опитуваних вважають, що в Україні достатньо працівників, а дефіциту кадрів не буде.

Залучати до роботи іноземців

Залучати працівників з інших країн вважають за потрібне всього 3% респондентів.

Ймовірно, це одна з найбільш недооцінених можливостей, оскільки повернути Україні вже необхідно 4,5 млн працівників для відновлення економіки держави.

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Економічна Правда За матеріалами:

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