Як українцям зекономити на зв'язку – що пропонують мобільні оператори — Finance.ua

Як українцям зекономити на зв'язку – що пропонують мобільні оператори

Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Як українцям зекономити на зв'язку – що пропонують мобільні оператори

З початку воєнного стану мобільні оператори в Україні запровадили деякі зміни у наданні своїх послуг. Зокрема, деякі з них стали безкоштовними. А деякі просто зменшилися в ціні.

Сайт «Сьогодні» дослідив , які нині акції від Kyivstar, Vodafone та lifecell доступні для українців.

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Kyivstar

Цей мобільний оператор спочатку відкрив безкоштовний доступ до Київстар ТБ для абонентів усіх телеком операторів. Згодом у компанії оголосили, що спілкуватися можна без поповнення рахунку та оплати тарифу. Для бізнес-клієнтів почали діяти підвищені кредитні ліміти.

Ще одна безкоштовна послуга від Kyivstar — сервіс Star.Docs для бізнесу й державних організацій.

Абоненти Kyivstar, які є медиками, котрі перебувають у гарячих точках та номери яких внесено до реєстру медичних працівників Helsi.me, отримали по 300 додаткових хв. для дзвінків на номери інших операторів України. Також вони мають відкритий доступ до безлімітного інтернету на 30 днів від дати нарахування.

Українці, які виїхали за кордон в одну з 9 країн Європи, зможуть використовувати мобільний зв’язок за звичайними українськими тарифами. Ці країни — Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія.

Vodafone

24 лютого оператор оголосив про надання клієнтам:

1000 хвилин для дзвінків по Україні і всередині мережі;

10 ГБ для доступу в інтернет.

Термін дії цього пакету становитиме 30 днів з моменту підключення.

Згодом для українців у цій мережі скасували обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої. Як кажуть в компанії, «акція діятиме до Перемоги України у війні».

Також скасовано тарифікацію в рамках сервісів «ДіяTV», «ДіяРадіо» і застосунку «Повітряна тривога».

Крім того, клієнтам пропонують послугу «Доступний роумінг», що дійсна 30 днів і містить:

400 МБ мобільного інтернету;

60 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків в Україну та на номери в країні перебування.

Така послуга діє у 27 країнах.

Також усі абоненти Vodafone у цих 27 країнах отримають безкоштовно щодня по 100 МБ інтернету та безлімітне користування Skype, Viber, WhatsApp.

А українцям, яких примусово вивезли до росії чи білорусі, доступні безкоштовні дзвінки із цих країн на номери посольств України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду. Також цим людям Vodafone надає щоденно 30 безкоштовних хвилин для вхідних і вихідних дзвінків в Україну та в країні перебування і 30 вихідних SMS.

lifecell

Як і інші оператори, lifecell надали у безкоштовне користування на 30 днів з моменту підключення 5 ГБ інтернету та 30 хв на всі мобільні та стаціонарні номери по Україні.

lifecell скасували будь-які комісії в межах послуги «Додаткові гроші», завдяки якій можна отримати додаткові кошти на свій рахунок, і їх повернути пізніше.

Також 10 000 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні та 10 000 ГБ до 31 травня включно надали медикам та військовим.

До кінця війни в Україні по 2 ГБ щодня нараховуватимуть клієнтам для дзвінків, текстових повідомлень та надсилання фото або відео в месенджерах Viber, Telegram, Whatsapp, Skype та Signal.

Для українців у роумінгу доступна послуга «Безкоштовний BiP у роумінгу». Це 100 МБ інтернету на 30 днів для використання в месенджері BiP та дзвінки на будь-які номери за допомогою BiP Out.

Безкоштовною до завершення воєнного стану в Україні зробили послугу Likar Online. Також відкрито безкоштовний доступ до українських телеканалів для українців за кордоном у сервісі lifecell TV+.

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