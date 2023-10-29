Як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення (інфографіка) — Finance.ua

Як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення (інфографіка) Сьогодні 08:08 — Особисті фінанси

Українці можуть замінити пенсійне посвідчення у разі його втрати. Пенсійний фонд України (ПФУ) видає відновлене посвідчення як у звичному форматі книжечки, так і в електронному вигляді.

При цьому не важливо, чи людина втратила пенсійне, чи воно було знищене, наприклад, під час повені.

Про це пише « Соціальна справа ».

За яких підстав видається нове посвідчення?

Якщо старе посвідчення стало непридатним.

У разі втрати посвідчення.

У випадку призначення іншого виду пенсії.

У разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.

Нове пенсійне можна отримати в зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. У разі отримання електронного пенсійного посвідчення — у зазначеному в заяві відділенні банку.

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