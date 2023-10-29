Як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення (інфографіка) — Finance.ua

Як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення (інфографіка)
Українці можуть замінити пенсійне посвідчення у разі його втрати. Пенсійний фонд України (ПФУ) видає відновлене посвідчення як у звичному форматі книжечки, так і в електронному вигляді.
При цьому не важливо, чи людина втратила пенсійне, чи воно було знищене, наприклад, під час повені.
Про це пише «Соціальна справа».
За яких підстав видається нове посвідчення?
- Якщо старе посвідчення стало непридатним.
- У разі втрати посвідчення.
- У випадку призначення іншого виду пенсії.
- У разі зміни обставини здійснення опіки та піклування.
Нове пенсійне можна отримати в зазначеному в заяві сервісному центрі ПФУ. У разі отримання електронного пенсійного посвідчення — у зазначеному в заяві відділенні банку.
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