Як українцям перевірити свій тарифний план — Finance.ua

Як українцям перевірити свій тарифний план
Українці мають змогу швидко та легко перевірити свій тарифний план. Клієнти мобільних операторів, таких як «Київстар», Vodafone чи Lifecell, можуть зробити це, набравши спеціальний код у телефоні, подзвонивши до служби підтримки, або зайшовши до мобільного застосунку.
«Київстар»
- Служба підтримки
Якщо ви хочете дізнатися про свій тарифний план та поставити кілька запитань своєму мобільному оператору, наберіть комбінацію 466*66 та натисніть кнопку виклику. Голосовий помічник назве ваш тарифний план та дату наступного зняття абонплати.
- Спеціальна комбінація
Потрібно ввести комбінацію *100*01*2# та натиснути кнопку виклику. Після цього оператор надішле вам повідомлення, в якому ви побачите назву свого тарифу.
- Застосунок «Мій Київстар»
Застосунок можна скачати собі на телефон. У «Мій Київстар» можна переглянути назву тарифу, а також баланс грошей на рахунку, дату наступного поповнення, залишки по мобільному інтернету, дзвінки на номери та ін.
- Сайт «Київстар»
Зайшовши на сайт мобільного оператора, можна переглянути свій тариф, для цього треба лише зайти в особистий кабінет. У цьому випадку можна скористатися допомогою в онлайн-чаті. Для цього пройдіть авторизацію — введіть номер телефону.
Vodafone
- Служба підтримки
Наберіть комбінацію 111*1 та натисніть кнопку виклику. Голосовий помічник озвучить ваш тариф.
- Спеціальна комбінація
Треба набрати *101# на клавіатурі та натиснути «Виклик». Після цього на телефон одразу надійде повідомлення з назвою тарифу та балансом на рахунку.
- Застосунок My Vodafone
Тариф можна перевірити в застосунку оператора. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою мобільного телефону (оператор надішле в SMS код).
Lifecell
- Контакт-центр оператора
Наберіть номер 5433, після чого ви потрапите до голосового меню, де виберіть потрібний пункт і отримайте всю необхідну інформацію. У цей момент ви можете змінити тарифний план, підключити додаткові послуги тощо.
- Спеціальна комбінація
Наберіть із мобільного телефону *161# та кнопку виклику. Дочекайтесь повідомлення з інформацією.
- Сайт Lifecell
На сайт оператора можна також перевірити тариф. Для цього у правому нижньому кутку натисніть на вікно онлайн-чату, напишіть або виберіть із запропонованих варіантів питання. Будьте готові, що вас попросять авторизуватись — ввести свій номер телефону.
- За номером мобільного телефону
Для цього зайдіть у меню SIM-картки на своєму пристрої. У різних виробників та моделей смартфонів шлях до цього пункту може відрізнятись. Зазвичай необхідно виконати такі три кроки:
- відкрийте «Налаштування» на телефоні;
- перейдіть до «Інструменти SIM-картки»;
- відкрийте потрібний розділ меню.
- Застосунок «Мій Lifecell»
Необхідно авторизуватися в застосунку та перейти у відповідний розділ, де буде вказано ваш тарифний план.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
Поділитися новиною