Як українцям перевірити свій тарифний план — Finance.ua

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Як українцям перевірити свій тарифний план

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Як українцям перевірити свій тарифний план
Як українцям перевірити свій тарифний план
Українці мають змогу швидко та легко перевірити свій тарифний план. Клієнти мобільних операторів, таких як «Київстар», Vodafone чи Lifecell, можуть зробити це, набравши спеціальний код у телефоні, подзвонивши до служби підтримки, або зайшовши до мобільного застосунку.

«Київстар»

  • Служба підтримки
Якщо ви хочете дізнатися про свій тарифний план та поставити кілька запитань своєму мобільному оператору, наберіть комбінацію 466*66 та натисніть кнопку виклику. Голосовий помічник назве ваш тарифний план та дату наступного зняття абонплати.
  • Спеціальна комбінація
Потрібно ввести комбінацію *100*01*2# та натиснути кнопку виклику. Після цього оператор надішле вам повідомлення, в якому ви побачите назву свого тарифу.
  • Застосунок «Мій Київстар»
Застосунок можна скачати собі на телефон. У «Мій Київстар» можна переглянути назву тарифу, а також баланс грошей на рахунку, дату наступного поповнення, залишки по мобільному інтернету, дзвінки на номери та ін.
  • Сайт «Київстар»
Зайшовши на сайт мобільного оператора, можна переглянути свій тариф, для цього треба лише зайти в особистий кабінет. У цьому випадку можна скористатися допомогою в онлайн-чаті. Для цього пройдіть авторизацію — введіть номер телефону.

Vodafone

  • Служба підтримки
Наберіть комбінацію 111*1 та натисніть кнопку виклику. Голосовий помічник озвучить ваш тариф.
  • Спеціальна комбінація
Треба набрати *101# на клавіатурі та натиснути «Виклик». Після цього на телефон одразу надійде повідомлення з назвою тарифу та балансом на рахунку.
  • Застосунок My Vodafone
Тариф можна перевірити в застосунку оператора. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою мобільного телефону (оператор надішле в SMS код).

Lifecell

  • Контакт-центр оператора
Наберіть номер 5433, після чого ви потрапите до голосового меню, де виберіть потрібний пункт і отримайте всю необхідну інформацію. У цей момент ви можете змінити тарифний план, підключити додаткові послуги тощо.
  • Спеціальна комбінація
Наберіть із мобільного телефону *161# та кнопку виклику. Дочекайтесь повідомлення з інформацією.
  • Сайт Lifecell
На сайт оператора можна також перевірити тариф. Для цього у правому нижньому кутку натисніть на вікно онлайн-чату, напишіть або виберіть із запропонованих варіантів питання. Будьте готові, що вас попросять авторизуватись — ввести свій номер телефону.
  • За номером мобільного телефону
Для цього зайдіть у меню SIM-картки на своєму пристрої. У різних виробників та моделей смартфонів шлях до цього пункту може відрізнятись. Зазвичай необхідно виконати такі три кроки:
  1. відкрийте «Налаштування» на телефоні;
  2. перейдіть до «Інструменти SIM-картки»;
  3. відкрийте потрібний розділ меню.
  • Застосунок «Мій Lifecell»
Необхідно авторизуватися в застосунку та перейти у відповідний розділ, де буде вказано ваш тарифний план.
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За матеріалами:
Обозреватель
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