Як українцям отримати візу в Канаду 2022: необхідні документи та ціна — Finance.ua
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Як українцям отримати візу в Канаду 2022: необхідні документи та ціна

Особисті фінанси
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Як українцям отримати візу в Канаду 2022: необхідні документи та ціна
Як українцям отримати візу в Канаду 2022: необхідні документи та ціна
З початком повномасштабної війни в Україні, урядом Канади було запроваджено нову програму по отриманню візи — CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel).
Програма передбачає надання українцям і членам їхніх сімей подовжений статус тимчасового резидента й дозволяє їм працювати, навчатися та перебувати в Канаді, допоки вони не зможуть безпечно повернутися додому, пишуть Факти ICTV.

Які візи в Канаду передбачені для українців

Загалом, аби українцям потрапити в Канаду, необхідно оформити одну з віз:
  • туристична;
  • гостьова;
  • бізнес;
  • CUAET.
Що стосується перших двох, то вони нічим не відрізняються. Англійською вони обидві записані як Visitor Visa.
Наприклад, якщо друзі чи родичі запрошують вас до себе у Канаду, то на паперах це зазначається як гостьова віза.
У випадку подорожі українців до Канади (без запрошення родичів чи друзів) віза умовно позначається як туристична.
Бізнес-візу оформлюють, аби успішно вести справи з іноземними партнерами. Вона також необхідна для відвідування країни з метою ділових переговорів, для підписання контрактів і присутності на конференціях.
Для цих трьох віз потрібен однаковий пакет документів, крім того, процес оформлення візи теж майже не відрізняється.
Звичайно, візовий центр Канади може вимагати й додаткові документи, проте усе це вирішується в індивідуальному порядку.
Наразі, найвигідніша пропозиція для українців — скористатися програмою CUAET.
Справа у тому, що українцям для в’їзду до Канади сьогодні, як і раніше, необхідно оформити візу. Різниця полягає у тому, що зараз програма CUAET дає можливість отримати її за спрощеною процедурою.
Також на отримання візи до Канади зараз йде значно менше часу.

Хто може отримати візу

Подавати заяви на отримання візи в Канаду можуть:
  • Громадяни України.
  • Члени сімей громадян України (будь-якої національності).
За програмою CUAET українці можуть швидко отримати:
  • гостьову візу (visitor visa): вона надає право знаходитися в Канаді протягом трьох років замість стандартного 6-місячного дозволу, як було раніше;
  • дозвіл на роботу в Канаді (заявку можна подавати разом із заявою на отримання візи або ж окремо): вона надає можливість знайти роботу в країні у стислі терміни.

Як оформити візу в Канаду

Перше, що потрібно зробити — заповнити анкету на сайті Government of Canada.
Цей сайт доступний українською мовою, тому вам потрібно просто слідувати за підказками на екрані.
Далі ваша заява передається у візовий центр Канади, де її обробляють. Якщо у працівників центру виникнуть додаткові питання, з вами обов’язково зв’яжуться.
Якщо вашу заявку погодять, вам надішлють лист з вашими подальшими діями для отримання візи.
Вам обов’язково потрібно буде надіслати документи та записатися на біометрію. Варто зазначити, що біометрія (відбитки пальців та фото), як і раніше, — обов’язкова вимога для громадян віком від 18 років до 60 років.
Подається вона після погодження канадською стороною документів для оформлення візи, за попереднім електронним записом у візових центрах Канади VFS global та/або в консульствах Канади.
Варто зазначити, що оформлення візи та участь у програмі CUAET є безкоштовною для українців.

Які документи потрібні для оформлення візи в Канаду

Аби подати заяву на отримання візи потрібно зібрати такі документи:
  • всі діючі закордонні паспорти, копії сторінок, де є позначки;
  • український паспорт, усі сторінки, де є позначки;
  • копія свідоцтва про шлюб/розлучення, народження дітей.
Опційно:
  • якщо ви працюєте на компанію: довідка про зарплату за останні 6 місяців;
  • якщо ви приватний підприємець: витяг з держ. реєстру, податкова декларація за останній рік чи квартал поточного року, квитанція № 2;
  • виписка по рахунку за останні 6 місяців;
Для неповнолітніх дітей:
  • закордонний паспорт, всі сторінки, де є позначки;
  • свідоцтво про народження;
  • дозвіл від батька або матері на виїзд дитини (якщо один із батьків не подається разом з дитиною);
  • фото — 3,5 на 4,5 см, 80% обличчя, білий фон, в електронному варіанті.

На що можуть розраховувати українці у Канаді

Українці можуть розраховувати на безкоштовну початкову та середню освіту, а також медичне забезпечення. Це стосується тих, хто прибуває в рамках програми CUAET.
Також біженцям з України уряд країни надає фінансову одноразову допомогу. Сума складає 3000 канадських доларів на одного дорослого (близько 85 тис. грн) і 1500 канадських доларів (42 600 грн) на дитину.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

Крім того, для всіх українців і членів їхніх родин:
  • скасована більша частина зборів за заяву на візу та її розгляд, зокрема візовий збір, плата за збір біометричних даних, плата за заяву на дозвіл на роботу й навчання, плата за подовження дозволу на перебування, працю та навчання;
  • є можливість подавати заяву на постійне місце проживання за безліччю різних імміграційних програм і потоків, якщо вони відповідають критеріям;
  • надається доступ до спеціального каналу обслуговування IRCC.
Якщо ви зібрались виїжджати з України і потрібно швидко та якісно вивчити іноземну мову, радимо звернути увагу на міжнародну мережу шкіл англійської мови Speak Up. Спілкування лише англійською, доступ до навчання з будь-якої точки світу, гнучкість у реалізації особистого плану навчання — це те, що допоможе добре прокачати свою англійську.
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