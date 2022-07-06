Як українцям отримати медичну допомогу в Литві: в МОЗ дали інструкцію — Finance.ua

Як українцям отримати медичну допомогу в Литві: в МОЗ дали інструкцію Вчора 17:33 — Особисті фінанси

Переселенці з України, що знайшли прихисток від війни в Литві, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу. Для цього потрібно мати тимчасову посвідку на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

«У реєстраційному центрі українець отримає картку, де буде вказано персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом — його слід показувати в медичних закладах та аптеках», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в МОЗ, українці в Литві можуть розраховувати на такі медичні послуги:

послуги швидкої допомоги та охорони здоров’я;

медичну реабілітацію поранених на війні;

щеплення від COVID-19.

До того ж, як додають в МОЗ, шукачам притулку з України Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких:

невідкладна медична допомога; огляд і медична допомога під час вагітності та пологах; інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров’я та необхідності невідкладної медичної допомоги тощо.

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