Як українцям безкоштовно їздити у громадському транспорті Риги — Finance.ua

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Як українцям безкоштовно їздити у громадському транспорті Риги

Світ
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Як українцям безкоштовно їздити у громадському транспорті Риги
Як українцям безкоштовно їздити у громадському транспорті Риги
Українські біженці у Ризі можуть продовжити знижку на безкоштовний проїзд у громадському транспорті Риги.
Як йдеться у повідомленні порталу Latvijas Sabiedriskie Mediji, попередня знижка закінчилася в неділю, 30 червня.

Як продовжити безкоштовний проїзд

  • Щоб їздити безкоштовно до кінця цього року, громадяни України можуть продовжити дію знижки в квиткових автоматах на зупинках і в торгових центрах.
  • Процес займає всього кілька секунд.
  • Наявний електронний квиток потрібно вставити в квитковий автомат, і знижка буде продовжена до 31 грудня 2024 року.
«Якщо ви хвилюєтеся або боїтеся йти до цих пристроїв, ви можете звернутися в Український центр підтримки, що на вулиці Палес, 9, Югла, і зробити це особисто. Цей центр працює в будні», — сказала представниця компанії «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фельдмане.

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Нагадаємо, біженці з України, зареєстровані в Ризькому центрі підтримки, можуть безкоштовно їздити в громадському транспорті Риги. Відповідне рішення ухвалила Ризька міська рада ще у 2022 році.
Знижка діє на проїзд у трамваї, тролейбусі та автобусі.
За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість компенсації пільги за проїзд становить приблизно від 230 000 до 260 000 євро на місяць.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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