Як українцям отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині — Finance.ua

Як українцям отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині Сьогодні 19:13

Українці, які знаходяться в Німеччині через війну, перебувають у цій країні на підставі статусу тимчасового захисту Aufenthaltstitel.

Це не статус біженця, який дається індивідуально, а особливий дозвіл на перебування, який країни ЄС затвердили для всіх жителів України, що залишили свою країну через війну, пише VisitUkraine.today.

Разом із тимчасовим захистом українці отримують право працювати, на соціальну підтримку, відкривати власні підприємства, навчатись та претендувати на державну стипендію.

Втім, дія статусу наразі продовжена до 4 березня 2023 року. Якщо після цієї дати перебувати в Україні стане безпечно, то українцям треба буде залишити Німеччини та повернутись у свою країну.

Що робити тим, хто планує залишитись в Німеччині після війни

Необхідно оформити посвідку на проживання в Німеччині. Вона також має назву Aufenthaltstitel, проте видається на підставі іншої мети перебування в країні.

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Найчастіше дозвіл можна отримати на підставі вагомих причин, наприклад, навчання чи робота у Німеччині. Термін дії посвідки суворо прописаний та складає від 6 місяців до 3 років. Після закінчення терміну дії документ має бути подовжений.

Для оформлення ПМП (постійного місця проживання) необхідно виконати ще більше вимог: прожити у Німеччині на підставі тимчасового статусу мінімум 5 років, мати житло, постійний заробіток, страхування, володіти німецькою мовою та сплачувати податки.

Практичні поради щодо отримання посвідки на проживання у Німеччині

Якщо ви плануєте залишитись у Німеччині, радимо вам почати готуватись до цього вже зараз. Тим, хто буде здобувати освіту необхідно мати фінансову підтримку на весь період навчання, близько 930€ на місяць.

Українцям, які бажають оформити статус на підставі робочого контракту слід враховувати, що робота має відповідати вашій освіті. Тобто дозвіл не видають некваліфікованим працівникам. Можливо вже зараз необхідно подумати про майбутню професію, а якщо це необхідно — змінити роботу або розпочати навчання.

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Також існують альтернативні варіанти: бізнес віза, блакитна карта чи віза фрілансера. Головне, щоб Ваша діяльність приносила прибуток та була економічно цікавою для Німеччини.

Можливий також переїзд на підставі родинних зв’язків: возз’єднання з сім’єю та шлюбний союз, еміграція євреїв, наявність німецького коріння.

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