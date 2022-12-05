Як убезпечити електромережі власного будинку від перенавантаження — Finance.ua

Як убезпечити електромережі власного будинку від перенавантаження Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Як убезпечити електромережі власного будинку від перенавантаження

Після масованого ракетного удару агресора по енергетичній інфраструктурі України в багатьох регіонах електрика подається погодинно. Саме в цей час всі намагаються скористатися можливістю розв’язати поточні проблеми: прибратися, попрати, попрасувати тощо. Тобто, використовують потужні електроприлади.

Крім того, в осінньо-зимовий період навантаження на електромережі підвищується в рази. Основна причина — скорочення світлового дня й активне використання опалювальних приладів. Електропроводка в квартирах і будинках зазвичай розрахована на споживання 1,5-5 кВт. Якщо навантаження перевищує норми, то можуть бути аварійні вимкнення цілих будинків або навіть кварталів.

Як уникнути подібних аварійних вимкнень Держенергонаглядом раніше було оприлюднено Інформаційну пам’ятку для мешканців багатоквартирних будинків. У ній можна дізнатися, як підготувати свою оселю до холодної пори року та як уникнути перевантаження електромереж у зимову пору року.

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Також Держенергонагляд підготував низку рекомендацій для всіх побутових споживачів електричної енергії для попередження перевантаження електромереж:

при купівлі побутових електроприладів обирайте енергоефективні пристрої. Як правило, їх потужність вказується виробником. Пам’ятайте, чим менша потужність, тим краще. Особливу увагу слід приділяти енерговитратним пристроям: обігрівачі, електропечі, холодильники, бойлери, електрочайники та праски;

намагайтесь уникати пікових годин навантаження. Сьогодні цей час становить з 7:00 до 23:00. На ці години випадає пік одночасного навантаження на мережі та перевищення, як в окремо взятій квартирі, так і в районі;

перейдіть на нічний режим енергоспоживання. За можливості скоротіть використання або використовуйте опалювальні прилади, посудомийні і пральні машини в нічні години. Це дозволить уникнути непотрібних сплесків навантаження і заощадити до 50% на «нічному» тарифі;

розподіляйте навантаження. Вмикайте найбільш потужні електроприлади по черзі. Особливо це важливо для будинків, які побудовані до 2000 року. Їх внутрішньобудинкові мережі, як правило, не розраховані на високі навантаження;

запишіть телефон електрика вашого ОСББ або обслуговуючої ваш будинок керуючої компанії. Саме в їх зоні відповідальності знаходиться обслуговування і ремонт усіх внутрішньобудинкових мереж;

у разі відключення світла через перенавантаження: вимкніть усі енерговитратні прилади й увімкніть «автомат». Якщо і в цьому випадку продовжує вибивати світло, необхідно звернутися до електрика. Не намагайтесь самостійно здійснити ремонт, адже це може бути небезпечно.

Також, аби уникнути надзвичайних ситуацій, варто пам’ятати правила використання електроприладів:

зверніть увагу на правильність використання електроприладів, якими ви користуєтесь у своїх домоволодіннях (в тому числі опалювальних) у межах дозволеної вам потужності;

не використовуйте саморобні електроприлади (в тому числі опалювальні), це небезпечно для вашого життя та життя оточуючих;

дбайте про свою безпеку під час використання електричної енергії;

економте споживання електричної енергії;

вчасно розраховуйтесь за спожиту електричну енергію.

Такі дії сприятимуть стабільній роботі електромереж в умовах воєнного стану та збережуть енергоресурси країни.

Нагадуємо, що раціональне використання енерговитратних пристроїв допомагає енергетикам відновлювати інфраструктуру та убезпечить ваш будинок і квартиру від перевантаження й аварійних відключень.

До речі, у статті за посиланням нижче ми розповіли, які прилади найбільше тягнуть електроенергії, як мінімізувати її споживання та чи можливо знищити всю енергосистему України.

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