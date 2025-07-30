Як торговельна угода зі США вплинула на курс євро — Finance.ua

Як торговельна угода зі США вплинула на курс євро Сьогодні 11:12 — Валюта

Як торговельна угода зі США вплинула на курс євро

Євросоюз і США 27 липня2025 року уклали торгівельну угоду про єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з Європи.

Інвестори оцінили наслідки цієї торговельної угоди. Євро вперше з початку року показує місячне зниження.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на ранок 30 липня курс становив 1,1555 долара після падіння до 1,15185 днем раніше. Нагадаємо, з початку року євро зміцнився на 11,7%, але зараз готується до першого місячного зниження у 2025 році. Торгова угода зі США викликала неоднозначну реакцію в Європі, оскільки її умови виявилися переважно на користь американської сторони.

Водночас індекс долара до основних світових валют зріс, наблизившись до місячного максимуму і демонструючи перший приріст з початку року.

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