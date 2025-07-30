Як торговельна угода зі США вплинула на курс євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як торговельна угода зі США вплинула на курс євро

Валюта
142
Як торговельна угода зі США вплинула на курс євро
Як торговельна угода зі США вплинула на курс євро
Євросоюз і США 27 липня2025 року уклали торгівельну угоду про єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з Європи.
Інвестори оцінили наслідки цієї торговельної угоди. Євро вперше з початку року показує місячне зниження.
Про це повідомляє Reuters.
Станом на ранок 30 липня курс становив 1,1555 долара після падіння до 1,15185 днем раніше. Нагадаємо, з початку року євро зміцнився на 11,7%, але зараз готується до першого місячного зниження у 2025 році. Торгова угода зі США викликала неоднозначну реакцію в Європі, оскільки її умови виявилися переважно на користь американської сторони.
Водночас індекс долара до основних світових валют зріс, наблизившись до місячного максимуму і демонструючи перший приріст з початку року.
Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems