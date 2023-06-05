Як супермаркети змушують платити більше: сім "хитрощів", які можна обійти — Finance.ua

Як супермаркети змушують платити більше: сім "хитрощів", які можна обійти Сьогодні 17:49 — Особисті фінанси

Як супермаркети змушують платити більше: сім "хитрощів", які можна обійти

Супермаркети використовують низку хитрощів для того, щоб змусити клієнтів платити більше. Для цього дешевий товар ховають на нижніх полицях, свіжу продукцію далі від тієї, термін придатності якої спливає. Крім того, покупцям пропонують акції, внаслідок яких платити за товар доведеться більше.

Про те, як обійти хитрощі супермаркетів, читайте далі.

Купуйте товар з нижніх полиць

На рівні очей (150−175 см) ставлять продукцію, яку хочуть продати покупцю. Найчастіше саме цей товар приносить більше прибутку супермаркету. Він може бути дорожчим, проте покупці найчастіше купують те, що легше помітити. Найчастіше внизу під дорогим товаром є дешевші аналоги.

Почніть покупки з кінця супермаркету і рухайтеся до каси

Найчастіше в рядах дорогий товар розміщують на полицях праворуч (оскільки покупці найчастіше йдуть по торговому залу від входу до кінця супермаркету). Продукти розставлені так, щоб покупцеві хотілося купити дорогий продукт, який він одразу побачить на вході. Найкраще розпочати покупки з кінця магазину (і купувати товари строго за раніше складеним списком).

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Ігноруйте акції

Часто по акції продають товар, термін придатності якого спливає. Більше того, іноді ціна до акції може бути навіть нижчою, ніж під час «спеціальної пропозиції». Крім того, коли вам пропонують купити три товари за ціною двох, добре подумайте, чи потрібна вам додаткова упаковка продукту.

Продукти краще купувати не у вихідні і не ввечері

У моменти, коли магазини максимально заповнені, покупці несвідомо роблять більше покупок. У такі моменти важче зосередитись, крім того, спрацьовує ажіотаж. Коли всі навколо купують більше продуктів, це підштовхує вас також купити зайве.

Перевіряйте чек

Після того як касир порахував вартість вашої покупки, перевірте чек. Іноді касири спеціально або ненароком двічі пробивають товар, або рахують товари за вищими цінами. Тому ретельно перевіряйте свій чек.

Перевіряйте цінники

Часто на касах і в торгових залах за той самий товар вказують різну ціну. Супермаркети пояснюють це тим, що не встигли провести переоцінку. Однак згідно із законом ви маєте право купити товар за тією ціною, яка вказана у торговому залі.

Не робіть покупки біля каси

Супермаркети спеціально розміщують біля кас товар, який найчастіше вам не потрібний. Це емоційна покупка: батончики, жуйки. Від більшості таких товарів можна легко відмовитись.

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