Ціни на продукти в Україні: що подешевшало за останній місяць — Finance.ua

Ціни на продукти в Україні: що подешевшало за останній місяць Сьогодні 13:11 — Особисті фінанси

Середні ціни на продукти харчування у квітні 2023 року порівняно з березнем зросли на 0,3%. Продуктова інфляція різко сповільнилася, а на окремі товари ціни знизилися.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали м’ясо та м’ясопродукти — на 3,3%.

Риба та рибопродукти подорожчали на 0,5%, хліб на 0,3%, овочі на 0,3%, макаронні вироби на 0,2%.

Ціни на хліб та хлібопродукти та олію не змінилися.

Водночас яйця подешевшали на 8,7%, олія на 1,6%, фрукти на 0,4%, молоко на 0,8%, цукор на 0,3%, сир та м’який сир на 0,1%.

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