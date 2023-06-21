Як створити місячний особистий бюджет: покрокова інструкція — Finance.ua

Як створити місячний особистий бюджет: покрокова інструкція Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Як створити місячний особистий бюджет: покрокова інструкція

Якщо ви часто задумуєтеся над тим, чому вам ніколи не вистачає грошей і як так виходить, що до кінця місяця гроші немов випаровуються, саме час зосередитися й спланувати свій бюджет.

Інколи здається, що планування бюджету — це важко й довго, а ще треба складати копійку до копійки. Але погодьтеся, краще бути певною мірою обмеженим, але знати, що на кінець місяця у вас вистачає коштів на їжу, паливо, проїзд, на подарунок до дня народження друга чи допомогу рідним.

Дійсно, вам доведеться поекспериментувати декілька місяців з різними підходами до планування бюджету, докласти зусилля, щоб привчити себе щоденно вносити свої витрати й регулярно заглядати у бюджет, вчасно його коригувати й дотримуватися запланованого. Але коли вдасться розвинути таку звичку, ведення бюджету стане звичною справою, як-от, наприклад, щомісячне передавання показників лічильника.

Чому бюджет — це важливо?

Наявність бюджету допомагає вам бачити, куди йдуть ваші гроші, які категорії витрат забирають найбільше ресурсу, чи можете ви дозволити собі коштовну покупку саме зараз або як швидко зможете на неї назбирати, відкладаючи кошти. Тож спланований бюджет допоможе вам краще контролювати свої фінанси та спростить заощадження грошей для досягнення ваших цілей.

Аналітики порталу work.ua зібрали кілька кроків, які допоможуть створити власний бюджет, аби ви могли більш реально планувати свої витрати/дохід та заощадження.

Крок 1: порахуйте щомісячний дохід

Основа ефективного планування бюджету — чіткий підрахунок ваших доходів. Зазначте всі ваші щомісячні надходження: скільки, звідки, коли. Це може бути зарплата, виплати прибутку з інвестицій, пенсія, оплата послуг клієнтами, якщо ви фрилансер. Якщо ви отримуєте регулярні виплати по інвалідності, соціальне страхування, аліменти, включіть їх також.

Так складіть список кожного джерела доходу та суму, яку ви зазвичай отримуєте на місяць. Якщо у вас немає постійного доходу, вирахуйте середню суму.

Крок 2: складіть список витрат

Розділіть свої витрати на дві категорії — недискреційні та дискреційні.

Недискреційні — це витрати, що вважаються обов’язковими. Якщо ви не виділите на ці речі кошти, то зазнаєте негативних наслідків. Наприклад, якщо не сплатите борг за кредитною картою, вам нарахують пеню. Зазвичай до недискреційних витрат належать:

орендні або іпотечні платежі;

рахунки за комунальні послуги, інтернет, мобільний зв’язок;

витрати на продукти;

витрати на громадський транспорт, таксі або обслуговування власного авто;

сімейні витрати, як-от дитячі товари, плата за навчання тощо;

погашення особистих позик, кредитів або кредитних лімітів на картках;

лікування;

заощадження;

витрати на корм для домашніх тварин.

Дискреційні — це витрати без яких людина може обійтися, якщо це необхідно. Дискреційні витрати часто визначаються як несуттєві або, іншими словами, як «бажання», а не «потреби». Приклади дискреційних витрат:

відпустка;

алкоголь та тютюн;

ресторан та інші витрати, пов’язані з розвагами;

кава або чай із собою, фірмові напої;

хобі.

Крок 3: створіть бюджет

Коли ви прописали категорії витрат, деталізуйте їх за допомогою конкретних цифр — скільки плануєте витратити на кожну категорію впродовж місяця. Спочатку варто розібратися з недискреційними витратами, а залишок розподілити між дискреційними.

Якщо ви приблизно знаєте, скільки витрачаєте на кожну категорію щомісяця (для цього можна перевірити транзакції своєї картки за попередній місяць), відштовхуйтеся від цих цифр. Або ж спробуйте скористатися найрозповсюдженішими методами розподілу бюджету (їх можна підлаштувати під свої потреби або протестувати декілька місяців і зрозуміти, чи підходять вони вам):

Метод 4 конвертів. Розділяєте свій бюджет на категорії, розкладаєте гроші по конвертах та витрачаєте тільки те, що у конверті. Правило 50/30/20. Виділяєте 50% доходу на свої основні потреби, 30% — на свої бажання та 20% — на заощадження та/або погашення боргів. Правило 6 глечиків. Весь отриманий дохід потрібно розділити на 6 частин: 55% відкладаємо на поточні витрати — харчування, одяг, комунальні; 10% — на розваги; 10% — на накопичення; 10% — на великі покупки; 10% — на освіту та саморозвиток; 5% — подарунки та благодійність/донати. 60−10−10−10−10. Це метод, коли 60% йде на основні витрати, 10% — для пенсійних накопичень, 10% — для покупок і довгострокових платежів, 10% — на нерегулярні витрати, 10% — на розваги.

Далі потрібно підрахувати, чи збігається ваш план витрат з очікуваною сумою доходу. У цьому можуть допомогти різні мобільні застосунки для ведення бюджету, звичайна електронна таблиця від Google або Exel.

Якщо ваш план витрат не співставляється з очікуваними доходами, подивіться, що можете скоротити або взагалі прибрати, орієнтуючись на свої пріоритети. Але будьте реалістами, якщо ви плануєте на наступний місяць придбати, наприклад, холодильник, та на нього за розрахунками не вистачає 5 000 грн, не вираховуйте ці кошти з надважливих недискреційних категорій, як харчування, оренда тощо.

Крок 4: зробіть відстеження бюджету своєю звичкою

Ось де все поєднується: те, що ви фактично витрачаєте, проти того, що ви запланували.

Після встановлення бюджету важливо регулярно переглядати його та свої витрати, оновлювати за потреби, щоб переконатися, що ви не виходите за межі запланованого.

Відстежувати витрати можна по різному:

рахувати суму витрат за тиждень за кожною категорією;

записувати витрати у кожній з категорій щодня в зручний час;

записувати витрати одразу після покупки.

Якщо ви хочете фіксувати свої витрати щотижня або щодня, потрібно буде десь зберігати всі транзакції. Коли ви їх здійснюєте карткою, буде легше, бо зазвичай у застосунку банка зберігається історія покупок. Але якщо ви користуєтеся готівкою, щоденні витрати доведеться записувати або в спеціальному застосунку, або в блокноті — як вам зручніше.

Загалом, записувати щоденні витрати, напевно, найскладніше, бо це має стати звичкою. Але якщо ви будете знати точну суму, яку витрачаєте на ту чи іншу категорію щомісяця, зможете підкоригувати або переглянути свій бюджет на наступний період і зробити його реалістичнішим.

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