Як Stripo, український бізнес, продовжує працювати в під час війни — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Як Stripo, український бізнес, продовжує працювати в під час війни 25.06.2022, 09:25 — Фондовий ринок

Дмитро Кудренко, співзасновник та генеральний директор Stripo розповів про те, в якому стані зараз перебуває його бізнес, про проблеми, які компанії сьогодні доводиться вирішувати та про те, що робить компанія, щоб триматися на плаву.

З 24 лютого цього року більш ніж 20% малому та середньому бізнесу довелося закритися та ще 28% перебувають на межі зупинення. Є й ті компанії, яким вдається продовжувати свою роботу.

Дмитро, розкажіть, будь ласка, коротко про Stripo

Stripo — це український продукт, платформа для створення HTML-листів. Простіше кажучи, це конструктор красивих листів, призначений для маркетологів. Наразі у компанії 600 000 клієнтів по всьому світі.

Ми — технічні партнери Google AMP, Mailchimp, AWeber тощо. Серед наших клієнтів більш ніж 500 великих компаній, таких як Mercedes, Lego, Glovo, DELL, RyanAir та ін.

Продукт було засновано у 2017 році.

Як війна вплинула на вас та вашу компанію?

Stripo — один із 4-ьох наших продуктів. І війна вплинула на кожен з них по-різному.

В перший день повномасштабної війни ми прийняли для себе рішення розірвати будь-які відносини з клієнтами з РФ, розірвати всі бізнесові контракти з ними. Ми перестали приймати від них платежі.

Також ми підтримували ті українські компанії, які до нас зверталися за підтримкою — надавали послуги безплатно.

Ми в Stripo очікували на фінансовий спад. Але нас приємно здивувало те, що наш фінансовий потік не тільки не зменшився, але навпаки трохи збільшився. Бо напередодні ми серйозно переробили цінову політику компанії, і середній чек виріс майже на 10%. Тож відсутність клієнтів з РФ на Stripo жодним чином не вплинула.

Проте, наприклад, eSputnik , система автоматизації маркетингу та розсилок, зазнала значних втрат. Бо основним ринком для неї були Україна та трохи Росія. Тут, як і в Stripo, ми не приймали платежі від РФ, бо не хочемо мати з ними справи, а також підтримували українські компанії. Тож, Stripo доводилося фінансово підтримувати eSputnik.

Ми зробили для себе цінний висновок: продукт з глобальним ринком набагато стабільніший та надійніший.

Чи довелося вам скорочувати штат працівників?

На щастя, ні.

Деяких працівників з наших інших продуктів, наприклад eSputnik, яких ми не могли забезпечити повною завантаженністю, ми тимчасово перевели до Stripo. Наразі всі вони повернулися до своїх постійних проєктів.

Нам навіть вдалося запустити наш новий продукт Claspo . Єдине що ми планували зробити це в лютому, але у звя’зку з війною ми перенесли реліз на весну. І він-таки відбувся.

Які ще проблеми спіткали компанію в лютому-березні 2022?

Перед нами стояло ще 2 важливих питання. Перше, це життя та здоров’я наших працівників. Друге, як втримати клієнтів.

Виявилося, що ці два питання тісно пов’язані між собою. Почну з першого.

Життя та здоров’я працівників

95% нашої компанії до повномасштабної війни жили та працювали в Дніпрі. Решта — в Україні, але за межами Дніпра, тож вони працювали онлайн.

Ситуація була напруженою ще за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Тож, всіх охочих ми вивезли з Дніпра на захід України, а декого навіть за межі країни заздалегідь, ще до 24 лютого.

У той самий день, 24 лютого, ми знов-таки замовили декілька автобусів, щоб евакуювати всіх охочих та їхні сім’ї. Наразі, 10-15% наших працівників мешкають в Європі, 35-40% на заході країни, а 50% відсотків наших працівників залишилися в Дніпрі.

Всім нашим працівникам, які наразі не в Дніпрі, компанія допомагає сплачувати за проживання, 50% від вартості житла. Адже ми розуміємо, що не всі були готові до таких незапланованих витрат. Тож ми раді допомогти, бо працівники компанії це є найбільший її скарб. І наша задача зробити так, щоб усім було комфортно.

Друга задача, яка постала перед нами, це втримання наших клієнтів.

Так, розкажіть, чи вдалося утримати всіх клієнтів? Якщо так, то як саме?

В перші дні війни ми отримали багато слів підтримки від своїх клієнтів. Деякі з них, що мешкають в Європі та США, навіть запропонували свій офіс для наших працівників.

Але більшість клієнтів злякалася, що ми через війну в нашій країні не зможемо повноцінно працювати та забезпечувати безперебійну роботу сервісу.

У своїх акаунтах Stripo, так званих кабінетах, компанії зберігають дуже багато важливої інформації — багато листів, які вони регулярно надсилають своїм клієнтам, підписникам тощо. Тобто, це величезний труд.

І втратити його ніхто, звісно, не хоче. Email є дуже важливим та ефективним каналом комунікації з клієнтами, адже 70% клієнтів віддають перевагу саме йому.

Ми багато працювали з усіма клієнтами разом, з багатьма — окремо. Ми пояснювали, що сервери нашої компанії знаходяться в безпечному місці. Що багато хто з відділу технічної підтримки та з розробників теж знаходяться у відносно безпечних містах країни та Європі. Тож базові потреби клієнтів, такі як підтримання працездатності сервісу, своєчасна допомога, виправлення технічних помилок — ми можемо закрити. І саме цю інформацію ми доносили до наших підписників.

Завдяки самовідданості наших працівників нам вдалося утримати клієнтів.

Звичайно ж, у перші дні нам було важко працювати. Тож, працювали лише одиниці з нас. Інші були зайняті переїздом або ж волонтерством. Та взагалі, як працювати, коли в країні така жорстока війна?!

Тож, переважно працювали ті, хто виїхав із Дніпра заздалегідь та почувався в безпеці. Нам дуже допомогло те, що ми завчасно вивезли деяких працівників.

Як взагалі відбувався перехід від офлайн до онлайн роботи?

Насправді саме перехід з офісу до режиму онлайн пройшов легко. У 2020 нас цьому навчив ковід. Ми вже пристосувалися працювати далеко один від одного, без змоги обговорити якісь питання віч-на-віч.

Єдине що, нам всім важко сьогодні працювати. Дехто в буквальному сенсі примушує себе.

А майже все, що ми робили на роботі, було так чи інакше пов’язано з війною. Ми писали своїм клієнтам, щоб вони ширили правду про нашу країну серед своїх підписників. Ми ж продукт для маркетологів. Отже, в кожного з них багатотисячна армія підписників. Раді, що багато хто відгукнувся. Ми допомагали їм створювати листи.

Потім ми зрозуміли, що сумлінна праця та нові клієнти допоможуть нам збільшити податки, які ми сплачуємо. І що це теж дуже важлива допомога країні. Ми маємо це робити, коли в нас є така можливість. Саме цими думками змусили себе працювати та викладатися на 100%.

Звісно ж, ми й досі продовжуємо волонтерити. Намагаємося поєднувати одне з іншим. Також, з огляду на те, що більшість наших клієнтів — це захід, ми створили фонд , де закликаємо їх долучитися до нашої акції, щоб запобігти гуманітарній кризі в Україні.

Як змінилися принципи управління в Stripo під час війни?

Насправді нічого суттєво не змінилося в цьому сенсі для нас.

Всі наші працівники самостійні. Всі знають, що та навіщо вони роблять. Єдине що, ми наразі вже звикли до того, що у кожного з нас власний графік роботи. Хтось працює вночі, хтось вдень. Кому як зручно.

Звісно ж, це впливає на продуктивність всієї компанії. Саме тому ми зараз проводимо зустрічі у відділах по 2-3 рази на тиждень, а також зустрічі усією командою. Це дає нам змогу бути в курсі того, що робиться в інших департаментах.

Як змінився підхід до планування розвитку компанії?

Жоден з нас в умовах війни не може знати, де він буде завтра та що він буде робити. Але звісно, ми все одно намагаємося планувати наперед. Наші професійні плани як і раніше, амбітні та глобальні.

Всі нові функції, реліз яких ми обіцяли клієнтам, ми хочемо випустити в зазначений час. Ми сподіваємося, що вони здійсняться.

Але ж ми розуміємо, що у разі просування ворожих військ на захід з Донецька, або на північ з Херсону та Запоріжжя, на Дніпро або ж навіть окупації нашого міста, багато кому з нас доведеться виїхати з міста. Чоловікам треба рятувати сім’ї та повертатися, а жінкам рятувати дітей.

Безпека та здоров’я наших колег для нас пріоритет. Тому ми враховуємо й таку можливість. Але сподіваємося на краще, бо віримо в наше ЗСУ.

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