Як сплачувати земельний податок у 2023 році — Finance.ua

Як сплачувати земельний податок у 2023 році Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Як сплачувати земельний податок у 2023 році

Земельний податок у 2023 році мають сплачувати власники земельних ділянок (паїв) та постійні землекористувачі — фізичні та юридичні особи. Ставки податку визначаються органами місцевого самоврядування.

Ставки земельного податку

Ставка податку за земельні ділянки, нормативна грошова оцінка яких проведена, встановлюється у розмірі не більше ніж 3% від їх нормативної грошової оцінки:

для земель загального користування — не більше ніж 1% від їх нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь — не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% від їх нормативної грошової оцінки;

для лісових земель — не більше ніж 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких не проводилася, встановлюється у розмірі:

не більше ніж 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для сільськогосподарських угідь — не менше ніж 0,3% та не більше ніж 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для лісових земель — не більше ніж 0,1% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Хто звільняється від сплати земельного податку:

особи з інвалідністю І і ІІ групи;

особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни й особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, визнані законом такими, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше ніж 2 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більше ніж 0,25 га, в селищах — не більш ніж 0,15 га, в містах — не більше ніж 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більше ніж 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більше ніж 0,01 га;

для ведення садівництва — не більш ніж 0,12 га.

Нарахування земельного податку здійснюється податковими органами (за місцем розташування земельної ділянки) індивідуально для кожної фізичної особи на підставі даних Державного земельного кадастру.

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Органи контролю обчислюють суми земельного податку та надсилають платнику за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення.

Фізичні особи сплачують земельний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Через повномасштабне вторгнення росії Верховна Рада внесла зміни в Податковий кодекс, які набрали чинності з 17 березня 2022 року.

Відповідно до них, на період з 1 березня 2022 року до 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинений або скасований воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, та перебувають у власності або користуванні, зокрема на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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