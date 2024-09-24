Як швидко деградує акумулятор електромобіля і від чого це залежить — Finance.ua

Як швидко деградує акумулятор електромобіля і від чого це залежить Сьогодні 22:28 — Технології&Авто

При всіх своїх перевагах електромобілі поки не здобули «моральної перемоги» над машинами з ДВЗ. Адже навіть зараз вони коштують відчутно більше, мережа зарядних станцій не така розвинена, на відміну від АЗК, а на поповнення заряду варто закладати значно більше часу. Але одним з головних нюансів, які поки відлякують автомобілістів, є поступова деградація акумуляторної батареї, зменшення запасу ходу і дуже дорога її заміна з плином часу.

Зазвичай втрата ємності відбувається нерівномірно. Якийсь час деградація відбувається інтенсивно, а потім акумулятор виходить на своєрідне «плато» і зберігає скромніші характеристики тривалий час.

Останній факт часом сприймають як аксіому, однак дискусії з цього приводу зазвичай спираються на припущення чи приватний досвід сторонніх власників. Щоб додати до обігу перевіреної інформації, у канадській компанії Geotab спробували розібратись у суті проблеми та проаналізували данні від майже 10 тисяч електромобілів різних моделей і різних років виробництва.

Згідно з дослідженням Geotab, за останні роки виробники тягових батарей змогли суттєво збільшити надійність своїх акумуляторів, хоча й доти їхня схильність до деградації часом перебільшувалася. Наприклад, у 2019 році батареї електромобілів у середньому втрачали по 2,3 відсотка ємності на рік, тим часом як на сучасних електричних авто цей показник складає вже 1,8 відсотка. Таким чином, лише за 5 років виробники змогли зменшити деградацію акумуляторів приблизно на 22 відсотки.

Загалом було досліджено 11 різноманітних моделей, і в найгірших випадках за 5 років їхні батареї «просіли» до 88% від заявленої виробником ємності.

Навіть більше: в компанії помітили певну залежність між швидкістю деградації й потужністю та ємністю батареї та запевняють, що в найновіших моделях з великими блоками та гарною динамікою акумулятори втрачають лише 1% ємності за рік! Таким чином, строк служби сучасної батареї може бути більшим, ніж у самого автомобіля. І на думку віцепрезидента Geotab Девіда Севіджа, «клієнти не зіткнуться з її заміною» навіть протягом тривалої експлуатації.

Ще одним цікавим висновком за результатами цього дослідження стала значна залежність рівня деградації від температурного менеджменту батарей. Наприклад, якщо взяти Nissan Leaf 2015 року з повітряним охолодженням батареї та Tesla Model S такого ж віку, на якому використана активна система охолодження рідинного типу, можна помітити що «Тесла» втрачає близько 2,3 ємності за рік, а у «Ліфа» середній показник деградації вже складає близько 4,2%.

Ще одне дослідження показало, що електромобілі в помірному кліматі довше зберігають ємність батарей, ніж ті, які регулярно експлуатують при температурах менше ніж -5℃ чи понад 27℃.

Останні розробки в хімії та конструкції акумуляторних батарей мають ще більше покращити наведені показники.

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