Як шукати роботу в Європі: поради кар’єрної консультантки — Finance.ua

Як шукати роботу в Європі: поради кар’єрної консультантки

Вчора 10:34 — Особисті фінанси

Купити запис конференції можна за посиланням. На онлай-конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, кар’єрна консультантка Уляна Ходорівська дала кілька порад, як українцям шукати роботу в країнах Європи.

Вибирайте не країну, а ситуацію

Починати свою релокацію потрібно з активної позиції, тобто відповідей на запитання: «Хто вирішив, що мені потрібно переїжджати?».

Багато хто з 24 лютого, рятуючись від війни, виїхав. Але це не активна позиція, а реактивна. Якщо ж ви вже обираєте, в якій країні лишитися, то не обов’язково це робити в тій країні, до якої ви втекли.

Добре буде себе спитати: «Чому я думаю, що потрібно залишитися в Європі?». Запишіть ці відповіді. Наприклад: «Я думаю, що ще буде небезпечно», «Я давно хотів/хотіла», «Я маю такі сімейні обставини».

Друге питання: «Чи базується моє рішення на фактах?». Наприклад: «Я думаю, що в Україні буде не все гаразд з економікою». Це факт чи ваше припущення? Факти потрібно перевіряти.

Наступне — чи є свідомим ваше рішення залишатися в Європі?

«Немає нічого поганого в тому, щоб зробити, як усі. Іноді це дуже правильний вибір. Але зараз, коли ви в безпеці й треба робити якісь системні рішення, можна поставити собі таке питання», — каже Ходорівська.

І ще одне питання, на яке ви маєте дати собі відповідь: «Чого я насправді хочу?», адже умовна еміграція сильно відрізняється від умовної відпустки.

Відрізнити переїзд від втечі

Зараз, коли ситуація стабілізувалася, можна переходити до свідомих рішень. Для цього треба розуміти, що нам потрібно. Тобто розуміти стратегічні цілі.

«Які стратегічні цілі в такій ситуації? Скажите ви. Я знаю, що це складно, але якщо ви можете думати на три тижні наперед, то й думайте на три тижні наперед. Адаптується психіка, зможете думати про три місяці, пів року, рік, тоді переходьте до цього питання», — пояснює експертка.

Що ж таке стратегічні цілі? Це відповідь на питання: «Для чого мені кудись переїжджати?». Уляна Ходорівська пропонує розписати п’ять пунктів, як робота в Європі вплине на вашу:

● кар’єрну ситуацію;

● фінансову ситуацію;

● сімейну ситуацію;

● ситуацію зі здоров’ям;

● якість життя в цілому.

Відповідь: «Щоб мені було краще» — не дуже хороша відповідь, потрібна конкретика.

Також потрібно подивитися, як ваш переїзд вплине на вашу ситуацію в короткотерміновій перспективі (1-3 роки) та довгостроковій перспективі (5-10 років).

«Я знаю, що багато від вас вимагаю. Але якщо ви про це для себе задумаєтеся хоч трошки, це вбереже вас від якихось імпульсивних рішень», — каже кар’єрна консультантка.

Тобто в результаті ми отримаємо чіткі критерії бажаної ситуації по кожному пункту з урахуванням ваших близьких, вашого стану здоров’я та адаптації, яка неминуче відбуватиметься на новому місці.

Складіть шорт-лист країн

Ходорівська пропонує скласти два списки критеріїв вибору країни для переїзду. За цими критеріями потрібно буде дослідити 3-5 країн.

Суб’єктивні:

● клімат;

● якість медицини;

● якість освіти;

● харчування;

● рівень життя;

● душевна симпатія;

● наявність близьких, друзів у цій країні;

● близькість до України.

Об’єктивні:

● знання мов;

● затребуваність вашої професії;

● чи достатній рівень оплати до бажаного стилю життя;

● умови та пільги, які наразі надаються українцям;

● перспективи для довготривалого працевлаштування та кар’єрного зростання.

Збір інформації

Після формування короткого списку потенційних для переїзду країн потрібно їх глибше дослідити. Для цього потрібно зібрати інформацію з різних джерел. Уляна Ходорівська пропонує такі:

Офіційні джерела:

● можливості працевлаштування.

Знайомі/друзі, що живуть в цій країні, тематичні групи в соцмережах:

● легкість пошуку житла та його вартість;

● фактична ситуація з працевлаштуванням;

● вартість та якість життя в цілому;

● специфіка ситуації по різних містах.

Кар’єрні консультанти, HR, кар’єрні портали:

● ситуація на ринку праці конкретної країни: від статистики до лайфхаків;

● канали пошуку роботи в країні.

● вебінари по країнах, канали пошуку роботи по країнах;

● підказки по складанню резюме, LinkedIn, проходженню співбесіди по країні.

Далі Ходорівська радить зробити табличку й проставити бали по критеріях.

У такий спосіб ви отримаєте свого фіналіста.

Пошук роботи

За словами Уляни Ходорівської, цей крок стандартний і в ньому немає нічого нового. Але важливо пам’ятати:

● Ставлення до українців за останні 3 місяці змінилось радикально: дуже сприятлива ситуація для працевлаштування або відкриття свого бізнесу.

● Ця ситуація динамічна: все постійно змінюється.

● Працевлаштування за кордоном все одно потребує значних зусиль, терпіння та послідовності.

● У багатьох країнах ЄС панує ринок кандидата та є потреба в спеціалістах. Тема: «кому ми там треба» — не актуальна.

● Переїзд до іншої країни — це доволі значний стрес. Підстеліть соломки: пул експертів, хто підтримає, фінансовий запас, підтримка друзів.

Алгоритм пошуку роботи такий:

● визначити, що ви можете та хочете робити;

● поставити цілі щодо роботи: посада, функціонал, умови в компанії, моделювання хорошої для себе ситуації;

● скласти резюме та профіль у LinkedIn;

● системна розсилка резюме по всіх каналах конкретної країни;

● терпіння і спокій;

● підготовка до співбесіди;

● обговорення важливих для себе умов;

● адаптація.

Перелік сайтів для пошуку роботи в ЄС для українців

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.