Як штрафують підприємства за порушення правил воєнного часу — Finance.ua

Як штрафують підприємства за порушення правил воєнного часу Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Як штрафують підприємства за порушення правил воєнного часу

Повномасштабна війна росії проти України продовжується, тож загальна мобілізація у нашій країні триватиме як мінімум до серпня 2023 року. Тим часом роботодавці зобов’язані контролювати облік військовозобов'язаних на своїх підприємствах.

За які порушення можуть оштрафувати підприємців, пояснили юристи.

Які штрафи передбачені за порушення ведення військового обліку

Для підприємців передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210−1 КУпАП, а саме:

для фізичних осіб (відповідальних за ведення військового обліку) — від 1 700 до 3 400 гривень;

для посадових осіб (керівників) — від 3 400 до 5 100 гривень.

За повторне порушення впродовж року підприємців каратимуть вже більшими штрафами. Наприклад:

для громадян (відповідальних осіб за ведення військового обліку) — від 3 400 до 5 100 гривень;

для посадових осіб (керівників) — від 5 100 до 8 500 гривень.

Зазначається також, що за ігнорування вимог щодо ведення військового обліку оштрафувати можуть керівника підприємства.

Натомість, якщо будуть встановлені факти порушення порядку ведення військового обліку, штрафні санкції загрожують як керівнику підприємства, так і особі, яка є відповідальною за ведення військового обліку відповідно до наказу. Такими особами можуть бути:

кадровик;

бухгалтер;

інша відповідальна особа.

«Справи про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію і, відповідно, справи щодо порушення роботодавцями правил військового обліку як складової такого порушення розглядають керівники ТЦК», — пояснюють фахівці.

Коли чоловікам потрібно ставати на військовий облік? Цей потрібно робити з моменту, коли громадянину виповнилося 16 років. Але зважаючи на юний вік, це питання контролюється школами, де навчається особа. Саме навчальний заклад надає відповідний список до військкомату, після чого діти такого віку направляються на проходження медичної комісії.

Після медкомісії хлопці отримують приписні свідоцтва, на основі яких громадяни вступають до вищих навчальних закладів, адже там також вимагають обов’язкову наявність військового квитка або приписного свідоцтва.

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