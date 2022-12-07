Як розвивається бізнес-середовище в Україні під час війни — Finance.ua

Як розвивається бізнес-середовище в Україні під час війни Сьогодні 15:29 — Фондовий ринок

Як розвивається бізнес-середовище в Україні під час війни

Партнерів і клієнтів бізнес зазвичай шукає реактивно. Тобто хтось звернувся, його перевірили за допомогою спеціальних сервісів і вже тоді вирішується питання: чи встановлювати з тим, хто звернувся ділові відносини.

«Ми зрозуміли, що у клієнтів, зокрема банків, є потреба інакше бачити ринок. Тому створили інструмент, який називається „Аналіз ринків“, який показав нам цікаві результати», — розповів під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, експерт з відкритих даних і тренер системи YouControl Михайло Кольцов.

За його словами, створений інструмент показав, зокрема, тенденції, як розвивається бізнес-середовище в Україні.

"Якщо ми візьмемо часовий проміжок за 30 років, тобто за часи Незалежності, можемо побачити великий відтік з активного бізнесу. 60% ФОПів так чи інакше закриваються. Те саме і з юридичними особами — близько 30%.

Але якщо ми візьмемо не 30, а останні п’ять років, то побачимо цікаву динаміку. Ми очікували, що після 2020 року люди створюватимуть менше юросіб, але відбулося навіть збільшення кількості юридичних осіб. Умови, які створила пандемія, призвели до того, що люди почали активно «створювати» юросіб.

Найцікавіше відбулося серед ФОПів. Якщо ви порівняєте 2020 і 2022 рік (дані поточного року до 1 листопада. — ред.), ви побачите, що кількість ФОПів збільшилася. Війна призвела до того, що люди почали активніше шукати способи, щоб займатися бізнесом", — зазначив експерт.

Найбільш перспективні галузі для підприємців наступні:

оборонно-промисловий комплекс;

фармацевтика;

агропромисловий комплекс;

IT.

«Ці галузі посідають динамічне місце. І зберігають свій імпульс до зростання у воєнний час також», — звернув увагу Кольцов.

Топ-5 КВЕД за останні п’ять років визначилися в такий спосіб:

«У 2022 році серед юридичних осіб також з’явився цікавий напрямок діяльності — охорона здоров’я і надання соціальної допомоги», — резюмував Кольцов.

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