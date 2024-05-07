Як розширити ком’юніті за допомогою Invest Talk Summit — Finance.ua

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Як розширити ком’юніті за допомогою Invest Talk Summit

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Як розширити ком’юніті за допомогою Invest Talk Summit
Як розширити ком’юніті за допомогою Invest Talk Summit
Invest Talk Summit 2024 — ключ до ефективних інвестиційних стратегій та інструментів. Скористатися цим ключем зможе кожен, хто відвідає захід 18 травня. А відкриватимуть двері до інвестиційних таємниць експерти та інвестори з різних напрямків інвестування.
Перевагою участі в саміті є те, що гості зможуть особисто долучитися до професійного ком’юніті у сфері інвестування. Натомість гості саміту отримають:
  • обмін знаннями та досвідом;
  • доступ до перспективних ідей для інвестування;
  • доступ до інсайдів щодо ринку інвестицій від експертів;
  • знайомство з іншими інвесторами, з якими у подальшому можлива співпраця.
Чому важливо розширювати ком’юніті? Насамперед, нові партнери, з якими можна об'єднатися задля інвестування. Вони можуть бути більш досвідченими та поділитися досвідом інвестування у більш масштабні проєкти. Обмін знаннями та корисними ресурсами для інвестування у подальшому допоможе з прийняттям кращих інвестиційних рішень.
Тож очевидна перевага ком’юніті в тому, що у разі потреби інвестор може отримати підтримку та поради від більш досвідчених членів спільноти у питаннях, що стосуються інвестиційних стратегій, управління ризиками та інших аспектів інвестування.
Розширювати коло корисних знайомств не кожному дається легко. Тож можна скористатися лайфхаком — прийти на Invest Talk Summit 2024 разом з друзями, колегами чи партнерами. Для тих, хто розглядає таку можливість, є спеціальна пропозиція від організаторів, а саме — привабливі знижки на квитки до 20%.

Де придбати квитки?

Для цього потрібно перейти на сторінку саміту та обрати потрібний квиток. Участь у саміті можлива як онлайн, так і офлайн. В обох випадках гості автоматично долучаться до розіграшу призів та отримають доступ до відео-запису та презентації конференції. Однак на офлайн-учасників чекатимуть кава, чай та корисний нетворкінг у межах заходу з можливістю долучитися до ком’юніті для власного розвитку.
Організатори Invest Talk Summit, сайти «Мінфін» та Finance.ua, спільно з партнерами, активно готуються до події. Цього року проведенню саміту посприяли компанії, які допомагають інвестувати у землю — Твоє Коло та Zeminvest, у REIT — компанія Inzhur, у фермерську діяльність — Сімейні молочні ферми, у придбання частки фінансової компанії - Access Finance.
Також є партнери, які швидко можуть навчити як і куди інвестувати — Біржовий університет, УкрІнвестКлуб, Goals on FIRE та Академія Мінфін.
Та процес інвестування потребує структурованості й організованості, в чому допоможуть наші партнери Trustee, Easy Vending та FIREkit.
До саміту залишилося трохи більше тижня. Встигніть придбати свою путівку у світ інвестицій!

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За матеріалами:
Finance.ua
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